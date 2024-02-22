"Не мог поблагодарить": Путин ответил Байдену, который назвал его "сумасшедшим сукиным сыном" (видео)

Президент РФ Владимир Путин решил не отвечать в "хамской манере" на высказывание президента США Джо Байдена. Вместо этого он во второй раз заверил, что американец — президент, лучший для России.

Президент США Джо Байдену адекватно отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина, который считает его лучшим кандидатом на осенних президентских выборах США. Глава Кремля пояснил, что его слова были прежде всего направлены на российскую аудиторию. Комментарий политика опубликован в Telegram-канале "Кремль Новости".

Российский журналист процитировал президента США Джо Байдена, высказывание которого он назвал "хамским" и "некорректным". После этого поинтересовался у Путина, как он относится к подобным заявлениям.

Президент РФ не ответил на вопрос в той же манере, в которой говорил Байден. Также он не сказал, как относится к его словам. Зато напомнил, что "будет работать с любым американским президентом", а поведение американца считает "вполне адекватным".

По мнению Путина, президент США не мог публично сказать: "Володя, молодец, спасибо тебе, ты нам очень помог". Поэтому выражение "сумасшедший сукин сын" — правильная реакция на месседж, который посылался внутренней российской аудитории.

"Байден для нас лучший вариант. Судя по тому, что он говорил, я прав. Его реакция адекватная, а значит, я был прав. Я говорил для нашей аудитории, а не американской. Я могу повторить: [лучший вариант — ред.] — Байден".

Заявление Путина — детали

15 февраля Владимир Путин во время интервью прокремлевскому СМИ заявил, будто для него лучшим будущим президентом США является нынешний глава страны Джо Байден, а не его возможный соперник Дональд Трамп. При этом он объяснил, почему так думает. По его словам, Байден "опытный старый политик", поэтому предсказуемый, а значит — лучший для России.

21 февраля Джо Байден отреагировал на события в РФ, где в колонии внезапно умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Американец озвучил аббревиатуру Сrazy SOB, которая в переводе означает "сумасшедший сукин сын". Причина подобного высказывания — причастность Путина к смерти оппозиционера и ядерная угроза, которую Россия планирует перенести в космос.

22 февраля Путина посетил Казань, где полетал на самолете Ту-160М и посидел за рулем грузовика КАМАЗ. Согласно заявлениям росСМИ, политик пробыл в небе около часа. Вернувшись на землю, заявил, что доволен выпуском нового стратегического бомбардировщика, который будет использовать для ударов по Украине.

Напоминаем, экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов прямо обвинил Путина в событиях в колонии, в которой находился Навальный. Тем временем мать оппозиционера наконец увидела тело убитого сына.