США опасаются вводить серьезные санкции против РФ: боятся за свою экономику, - Bloomberg

Западные страны вероятно не готовы использовать те рычаги влияния на Россию, которые могли бы иметь для нее большое значение, считают эксперты.

Президент США Джозеф Байден снова продемонстрировал свою решимость противостоять России, когда объявил о новом пакете санкций против страны-агрессора. Но эти санкции сигнализируют о том, что США опасаются вводить самые жесткие меры в отношении РФ, ведь это может привести к негативным последствиям, как для мировой экономики, так и для экономики США, пишет Bloomberg.

Новый пакет санкций стал самым большим с тех пор, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Но в этом пакете отсутствуют санкции против многих компаний и отраслей, в частности связанных с металлургическим, энергетическим сектором и банками.

Издание пишет, что подобная осторожность администрации Байдена демонстрирует то, что несмотря на все заявления президента США касательно санкций против РФ, его команда не хочет преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, могут подорвать экономику России. Эти осторожность вызвана опасениями, что это приведет к масштабным потрясениям в мировой экономике и экономике США. Эксперты говорят, что действительно жесткие меры в отношении РФ несут в себе значительные риски.

По слова Кима Донована, бывшего сотрудника Министерства финансов США, чтобы оказать реальное влияние на Россию, США придется предпринять меры, которые могут иметь пагубные последствия для глобальной экономики в целом.

Издание пишет, что несмотря на то, что новые ограничения снижают влияние компаний и людей, которые попали под санкции, все же Украине не хватает одобрения США на закупку нового оружия и боеприпасов на сумму 60 млрд долларов. Запрос Байдена на эти деньги сейчас рассматривают в Палате представителей Конгресса США.

Санкции были введены в непростое время для Украины, пишет издание. Контрнаступление в прошлом году не смогло существенно изменить линию фронта, а ВС РФ недавно захватили Авдеевку.

В то же время Вашингтон продолжает колебаться в вопросе предоставления дополнительной помощи Украине, поскольку пакет нового финансирования, принятый Сенатом, застопорился в Палате представителей.

Что касается экономики России, то она продолжает развиваться, несмотря на санкции. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, несмотря на постепенное ужесточение санкций в отношении РФ, экономика страны вырастет этом году, согласно оценкам, примерно на 1–1,5%.

Эдди Фишман из Колумбийского университета считает, что западные страны вероятно не готовы использовать те рычаги влияния на Россию, которые могли бы иметь для нее большое значение. По мнению эксперта, новые санкции нужно нацелить на доходы от энергетики и нефти, а также на банки, которые помогают России получить доступ к международной финансовой системе.

Напоминаем, что ЕС принял 13-й пакет санкций против РФ, применив ограничения в отношении военного сектора. ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.