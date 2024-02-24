Мать Навального наконец забрала тело своего сына из морга в Салехарде
По словам экс-спикера Алексея Навального Киры Ярмыш, пока неизвестно, будет ли власть мешать провести похороны Алексея так, как этого хочет семья и как того заслуживает он сам.
Тело главного политического заключенного РФ Алексея Навального наконец отдали его матери — Людмиле Навальной. Об этом сообщила экс-пресс-секретарь убитого политика Кира Ярмыш в соцсети Х.
"Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами", — написала Ярмыш.
Она рассказала, что пока Людмила Навальная находится в Салехарде.
"Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — пообещала спикер Навального.
Посмертные хроники Алексея Навального
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщила о смерти ключевого оппонента президента России Владимира Путина — Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- 19 февраля, когда мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, то ни ее, ни адвокатов не пустили.
- 20 февраля мать Навального записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.
- 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные похороны.
Напомним, что во многих городах России прошли акции памяти российского оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители принялись задерживать участников акции. В 30 городах России состоялись мероприятия, на них задержали более 230 россиян.