"Подготовка на самом высоком уровне": в Кремле рассказали, когда Путин посетит Турцию

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до выборов визит Путина в Анкару не состоится из-за его плотного графика.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил, что визит российского лидера в Турцию пройдет после выборов президента. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Представитель президента России подчеркнул, что поездка главы государства в Анкару не планируется до проведения выборов, пояснив, что у президента сейчас плотный и напряженный график, так же, как и у турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана.

"Но подготовка к контактам на самом высоком уровне ведется, мы об этом неоднократно говорили… Эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет лучше всего подходить по графику обоих президентов", – добавил Песков.

Также было в источнике сообщают, что Владимир Путин позвонил Реджепу Эрдогану, чтобы поздравить его с 70-летием.

Путин отметил высокий авторитет Эрдогана как внутри своей страны, так и за ее пределами, высоко оценив его долголетнюю государственную деятельность, направленную на благо турецкого народа, а также укрепление позиций Турции на мировой арене. Особое внимание было уделено существенному личному вкладу Эрдогана в развитие дружественных русско-турецких отношений.

"Подтверждено обоюдное настроение на их дальнейшее всестороннее укрепление", – говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что было "договорено о продолжении контактов на разных уровнях".

Напомним, что в декабре 2023 года в СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует "вскоре" поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным.