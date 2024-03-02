Очередной "урок истории" от Путина: правда ли, что Польша спровоцировала Гитлера начать Вторую мировую войну

В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что Польша сама спровоцировала к боевым действиям лидера нацистской Германии Гитлера, который якобы хотел все решить мирно. Таким образом Путин намекнул на вину Варшавы в разжигании Второй мировой войны. Фокус разбирался в перипетиях предвоенных лет, чтобы дать квалифицированный ответ о роли Польши в развертывании крупнейшей гуманитарной трагедии XX века.

Национальные государства в интернациональных границах

Межвоенная Польша или Вторая Речь Посполитая была одним из государств, "рожденных Версалем". То есть она сформировалась в результате Первой мировой войны на обломках побежденных Австро-Венгрии и Германии, а также России, которая самоустранилась от войны в результате большевистского переворота 1917 года.

Планировалось, что в результате распада побежденных империй будет образован ряд национальных государств в этнических границах своих народов. Это должно было стать ответом на национальные движения многих народов Европы, происходившие в течение ХІХ века против континентальных империй, поработивших немало европейских народов, преимущественно славян, среди которых были поляки и украинцы.

Поскольку Первую мировую войну начали империи, то такой ход должен был стать одним из факторов, который бы должен был обезопасить человечество от новой кровавой войны. Ведь самодостаточная нация, проживающая в пределах своего природного ареала — ее этнических территорий, где распространен ее язык, культура и проживают люди к ней этнически принадлежащие, не должна была бы осуществлять агрессию против других таких же свободных наций. В отличие от империй, природой которых является порабощение все новых и новых народов.

Однако идиллии не произошло и все с самого начала пошло не так. Во-первых, распаду подлежали только побежденные империи (Россия, как уже было указано после большевистского переворота вышла из войны, поэтому ее история происходила в другом контексте). Аргумент, что именно побежденные государства были континентальными империями и поработителями европейских народов не для всех был убедительным. И именно эту половинчатость позже использовал Адольф Гитлер в своих апелляциях к действующему на тот момент Версальскому мировому порядку.

Еще больше дискредитировало поствоенный (а как, к сожалению, показала история — межвоенный) мировой порядок несправедливое разделение границ и тот факт, что государственность получили далеко не все порабощенные народы. Среди пострадавших оказались, в частности, украинцы, этнические территории которых были разделены между фактически новыми империями (хоть и маленькими) — Румынией, Чехословакией и Польшей.

Вторая Речь Посполитая приложила руку к разрушению государственности украинцев и белорусов, а также захватила часть этнической территории литовцев вместе с их древней столицей Вильнюсом, который стал польским провинциальным городом Вильно. Часть польской этнической территории взамен оказалась в составе Чехословакии (Тешинская Силезия), которая своим пестрым населением стала напоминать уничтоженную империю Габсбургов в миниатюре.

Такое положение вещей в определенной мере было обусловлено тем, что за сотни лет существования империй население порабощенных ими народов перемещалось (иногда это делалось специально самим имперским центром), и поэтому территории реального компактного проживания людей определенной этнической принадлежности часто не соответствовали историческому ареалу проживания определенного народа. Так, украинские земли находились в составе Польши еще с XV века, поэтому когда в XVIII веке состоялся Первый раздел Речи Посполитой, произошла двухуровневая оккупация — завоевание уже завоеванных ранее земель. Зато Пруссия, которая тогда получила северную Польшу начала массово заселять на новые территории своих людей. Поэтому по состоянию на 1918 год на балтийском побережье исторической Польши уже проживало значительное количество немцев.

Все же Лига Наций вопреки своим принципам признала за Польшей оккупированные ею территории Украины, Беларуси и Литвы, однако как раз исторически польский город Гданьск под немецкой версией наименования Данциг получил статус "свободного города", то есть территории под международным управлением — мандатом Лиги Наций. Отметим, что преемница Лиги Наций ООН, попыталась осуществить похожий трюк с Иерусалимом (отдать его под международное управление) и это тоже закончилось войной.

Поэтому часть южного побережья Балтийского моря снова вернулась к Польше. Варшава получила выход к морю, а побежденная Германия получила эксклав в виде Восточной Пруссии. Поэтому новые старые польские территории в Германии стали называть Данцигским коридором — сухопутным путем к их восточным землям.

За 20 лет до войны: миниатюрные империи, а не национальные государства

Поэтому подытожим. К середине 1920-х годов карта Восточной Европы была существенно перекроена. Однако на выходе мир увидел не ряд новых национальных государств в их историко-этнографических границах, что должно было бы стать залогом дальнейшего мира (никому не было бы нужно что-то делить), а набор новых государств, образованных по непонятному принципу (на самом деле каждое из них имело свою уникальную кровавую историю) и которые больше были похожи на миниатюрные империи, а не новые национальные государства. И их границы совсем не соответствовали историко-этнографическим реалиям, ведь были образованы в соответствии с условиями вызванных военными действиями. Если перевести на понятный язык — то каждый получил столько, сколько смог завоевать.

Взвод польской кавалерии едет на равнины Восточной Пруссии Фото: Getty Images

Так поляки, которые были угнетенным народом в империи Габсбургов (сами Габсбурги так не считали), Немецкой и Российской империях в результате войн 1918-1921 годов так и не смогли взять под контроль все 100% своих этнических территорий, зато подчинили часть этнических земель украинцев, белорусов и литовцев. Взяли именно столько, сколько смогли завоевать. Военный принцип здесь был не определяющим, а просто единственным. Подробнее об истории именно украинских земель изучается сейчас на уроках истории в школе в 10 классе. Зато на севере Польша получила от государств победителей территории, принадлежавшие ей в XVIII веке (до ее захвата Российской, Австрийской империями и Пруссией, которое они назвали дипломатическим словом "раздел"). Была восстановлена историческая справедливость. Однако за более чем сто лет оккупации Пруссия заселила эти территории своими людьми. Поэтому на бытовом уровне и этнографически эти земли уже были немецкими. В этой ситуации международное сообщество приняло "соломоново решение" с Данцигом под мандатом Лиги Наций.

Реваншисты "исправляют границы"

Похожая ситуация касалась практически всей Восточной Европы. Это было непаханое поле для нацистского правительства, которое пришло к власти в Германии в 1933 году с целью разрушить существующий мировой порядок. Новому немецкому канцлеру Адольфу Гитлеру действительно было где разгуляться.

Столь противоречивое и бессистемное послевоенное разделение границ предоставляло нацистам справедливые аргументы чуть ли не против каждого его аспекта. И хуже всего это то, что все вокруг как будто потеряли чувство реальности и инстинкт самосохранения и всячески потакали реваншистам по вопросам, где видели собственную выгоду.

Так, когда Гитлер стал расчленять Чехословакию под предлогом защиты прав судетских немцев, Вторая Речь Посполитая приняла в этом участие. Она тоже ввела войска на территории растерзанной и сломленной Чехословакии, отделив территории компактного проживания польского этнического населения, за которые проиграли войну в 1918 году — ту самую Тешинскую Силезию. Тогда жадная польская верхушка не подозревала, что тем самым запустила счетчик к уничтожению собственной государственности. Уже через год после этого "счастливого воссоединения" польского государства не существовало.

Еще перед этими событиями важным шагом Варшавы к пропасти стало принуждение Литвы признать существующие границы, то есть польскую оккупацию своих земель. Дело в том, что с 1923 года, когда аннексию Виленской области признала Лига Наций, Литва разорвала дипломатические отношения и любые связи со Второй Речью Посполитой. В Варшаве считали, что рост международной напряженности играет им на руку — Великобритания и Франция рассматривали Польшу как союзника и сдерживающий фактор для Германии, которой бы при таких геополитических реалиях снова пришлось бы воевать на два фронта. Также Речь Посполитая географически разделяла Нацистскую Германию и СССР.

Понимая свой геополитический вес в условиях таких реалий, Польша в марте 1938 года выдвинула Литве ультиматум, по которому последняя должна была немедленно признать имеющиеся границы между государствами.

Поддержка Польши Великобританией и Францией обусловила фактическое предательство Литвы союзниками по "Балтийской Антанте" — Латвией и Эстонией, которые присоединились к международному давлению на нее. Оставшись одна против всего мира, Литва согласилась выполнить условия польского ультиматума. Варшава находилась в зените славы и могущества, по крайней мере в интерпретации польского истеблишмента.

Собственно Данцигский коридор

Однако на своем очередном "уроке истории" Путин имел в виду не это. Сам глава Кремля полностью подражает Гитлеру в своей попытке найти различные недостатки в действующем мировом порядке и затем "раздуть из мухи слона", максимально их гипертрофировав. Подражает он ему и в использовании "защиты прав меньшинств" в соседних странах. Гитлер "защищал" этнических немцев, соответственно Путин — русских. Другой вопрос, что у современного диктатора-агрессора оказалось меньше сообщников в желании поживиться территориями своих соседей и их совсем нет в Европе (по крайней мере никаких действий в этом направлении никто пока не предпринимал).

Еще в октябре 1938 года после "решения судетского вопроса" в пользу Германии Адольф Гитлер переключил внимание на другое место компактного проживания немецкого населения — Данцигский коридор. В Варшаве предполагали, что нацистский диктатор не остановится, однако там надеялись, что следующей целью станет Мемель — территория компактного проживания немцев в Литве. Гитлер действительно часто упоминал Мемель в своих речах и это стало одним из аргументов давления на Литву в истории с ультиматумом (которая боялась остаться одной против такого могущественного врага), однако он очень быстро добился своего у крошечной, слабой и брошенной всеми Литвы, что позволило нацистам сосредоточить свои усилия на Данциге.

Данцигский коридор был критически важным для обеих сторон в геополитическом плане. Во-первых, сам Данциг был крупным портовым городом, во-вторых присоединение этих территорий соединяло по суше Германию с Восточной Пруссией и одновременно отрезало Польшу от Балтийского моря — единственного ее сообщения со своими западными союзниками. В таком случае Варшава оказывалась во вражеском окружении и ее суверенитет бы оставался простой формальностью. Поэтому дело Данцигского коридора было не только вопросом территориальной целостности Второй Речи Посполитой, но и условием ее стратегического выживания.

Сам город Данциг, который был населен преимущественно немцами и с приходом к власти в Германии нацистов управлялся местными национал-социалистами при слабой позиции представителя Лиги Наций. В конце концов оно стало опорным пунктом спецслужб Рейха и местом сбора антипольских сил разного направления. По состоянию на зиму 1938-1939 годов власть города была полностью лояльной Рейху. Оставалось только установить фактический контроль за городом и пробить к нему сухопутный путь, оккупировав уже непосредственно польские территории.

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Цепная реакция запущена

23 августа 1939 года, в день подписания пакта о ненападении Германии и СССР, гауляйтер Данцига Альберт Форстер провозгласил себя главой государства Свободный город Данциг. Таким образом, он выходил из-под юрисдикции Лиги Наций. Международная правовая система Версаля перестала действовать.

Следующие несколько дней Великобритания пыталась организовать прямые переговоры между Третьим Рейхом и Второй Речью Посполитой, параллельно приводя свои вооруженные силы в боевую готовность. Зато немцы обвиняли британцев и поляков в агрессивной политике и приводили в боевую готовность свои войска. 30 августа сорвалась встреча министра иностранных дел Польши с немецкой делегацией. Вечером 31 августа нацистское правительство выдвинуло Польше ультиматум из 16 пунктов, суть которого сводилась к тому, что Данциг с окрестностями "возвращается" в состав Третьего Рейха, а Польша должна гарантировать права немецким меньшинствам. Через несколько часов началось вторжение немецких и словацких войск на польскую территорию. Никто не собирался ожидать ответа относительно ультиматума.

Сентябрь 1939 года: Адольф Гитлер отдает честь, наблюдая за своим военным отрядом во время нацистской оккупации Польши Фото: Getty Images

В своей речи в Рейхстаге 1 сентября 1939 года, куда Гитлер пришел в серой рубашке — военной форме "первого солдата Рейха", он заявил, что больше всего хотел мирного решения конфликта и испробовал для этого все пути, однако "Запад его так и не услышал". Также немецкий диктатор заверил, что превыше всего он ставит жизнь гражданского населения и уже отдал приказ Вермахту проводить военные действия с учетом сохранения жизни гражданских. Стоимость всех этих слов уже оценила история.

Так солгал ли Путин относительно Польши?

Действительно, аналогии между нынешней ситуацией и Второй мировой войной присутствуют. Однако они касаются не жертвы агрессии, которой в конце концов стала Вторая Речь Посполитая, а лицемерия агрессора, который до последнего пытался играть роль миротворца и восстановителя справедливости в "несправедливо устроенном под западным диктатом мире".

Вторая Речь Посполитая действительно внесла свою лепту в разжигание международной напряженности, ведя себя как настоящая гиена, питающаяся объедками, которые оставляет после своего "кровавого банкета" больший хищник. Но ее, как и другие государства, в частности западные страны, занявшие крайне нерешительную позицию в отношении агрессора, можно обвинить разве что в создании почвы для агрессии. Дьявол, Гитлер и Путин всегда приходят на заготовленную почву. И именно к ее подготовке, в частности приложила руку и Речь Посполитая.

Однако кремлевский диктатор мыслит в совершенно ином русле. Он и сейчас был бы рад, если бы та же Польша вела себя так же. Российские пропагандисты неоднократно высказывали свои розовые мечты о том, что якобы Польша вот-вот "заберет" себе Западную Украину, а Венгрия (кстати, настоящий союзник Гитлера) — Закарпатье. Однако, похоже определенные выводы сделали не только в Варшаве, но и в Будапеште. Зато российский агрессор считает виной со стороны жертвы сам факт сопротивления; жертвы посмевшей противоречить воле сильного государства, которое решило под любым предлогом перекроить границы более слабого. Для президента РФ провокация войны — это не аннексия территорий соседей, а отказ отдать свои.

Поэтому взгляды Путина на историю и так диаметрально расходятся со взглядами цивилизованного мира. Ведь основной вывод, который сделал цивилизованный мир (похоже, не до конца) — это то, что нельзя потакать агрессору, ведь ты обязательно станешь следующим. Основной вывод, который предлагает миру Путин — любое сопротивление приводит лишь к большим жертвам и разрушениям. И единственное, что должна сделать жертва — это смириться и признать волю агрессора.