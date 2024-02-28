По словам журналистов, Евросоюз продолжает так или иначе импортировать российские морепродукты на 1 млрд долларов. В рестораны и супермаркеты США и ЕС российская рыба попадает из Южной Кореи.

Несмотря на то, что ряд отраслей российской промышленности подвергся санкциям, некоторые важные отрасли не пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Санкции работают. И вряд ли существует какая-либо альтернатива, которая работала бы эффективнее. Но они не работают на полную мощность", — сказала в интервью журналистам Агия Загребельская, руководитель отдела национального антикоррупционного агентства правительства Украины.

Российская рыбная промышленность была лишь частично заблокирована Вашингтоном и незначительно — Евросоюзом, который продолжает импортировать российские морепродукты на 1 млрд долларов.

"Стоят ли жизни нескольких сотен украинцев краба или лосося?" — задается вопросом Загребельская.

С февраля 2022 года ЕС принял 13 санкционных пакетов против РФ, но они не распространяются на большую часть продуктов.

Российская рыбная промышленность — стоимостью миллиарды долларов — продолжила наводнять минтаем или треской рыбные рынки и рестораны Европы и США.

Рыбный рынок

США включили российские морепродукты в санкции в марте 2022 года. В конце прошлого года появились дополнительные запретительные меры относительно морепродуктов российского происхождения, переработанных в другой продукт в третьей стране. Новые санкции направлены на закрытие этих лазеек.

Россия не могла экспортировать морепродукты напрямую в США, поэтому товар кораблями отправляли на переработку в Южную Корею или Китай.

По словам Стефани Мэдсен, главы американской Ассоциации морской переработки, российская рыба попадает в ЕС и США под другими марками.

Мэдсен сообщила американскому Конгрессу, что средства от экспорта российской рыбы напрямую идут на финансирование войны. В 2023 году российские экспортные пошлины на рыбу и 3,97 миллиарда долларов от аукционов по распределению квот на вылов минтая и крабов пошли на поддержку российских войск.

"Большинство американских потребителей не поддерживают войну в Украине", — объяснила Салли Йозелл, директор программы экологической безопасности аналитической компании Stimson Center.

По ее словам, жители США чувствовали бы себя очень неловко, если бы знали, что в рыбных палочках или рыбных сэндвичах, которые они едят на ланч, присутствует российский минтай.

Отмывание рыбных денег

Несмотря на санкции, гарантировать, что рыба не попадет на рынки Европы или США, сложно. Происхождение морепродуктов не всегда удается отследить.

Представители Фонда экологической справедливости (Environmental Justice Foundation) Великобритании заявили, что многие страны ЕС очень мало проверяют импорт морепродуктов. Таким образом, импорт, по сути, не регулируется и незаконно и негласно попадает на рынки ЕС.

Относительно системы, использующейся в США, Йозелл отметила, что обязательные лицензии на вылов, показывающие происхождение рыбы, — это лишь файлы PDF, которыми легко манипулировать.

По ее словам, хотя США с 2018 года отслеживают незаконную добычу морепродуктов в рамках программы мониторинга Seafood Import Monitoring Program, проверяется только 13 видов, и среди них нет некоторых российских морепродуктов. В частности, минтая и палтуса.

Это означает, что даже в США, где российские морепродукты под запретом, рыба в ресторанах или супермаркетах может поддерживать российскую экономику.

Гус Пастур, президент рыбной Ассоциации переработчиков и торговцев рыбой (AIPCE), отметил, что ЕС импортирует около 740 000 тонн минтая, треть поступает непосредственно из России, еще треть ЕС получает из Китая, а 95% китайского импорта — российского происхождения.

По данным российских СМИ, в 2022 году Россия увеличила экспорт рыбы в ЕС на 18% и еще на 13% — в 2023 году, что стало историческим максимумом.

Порт Пусан в Южной Корее

Прежде чем попасть на западные рынки, многие российские уловы делают остановку в южнокорейском порту Пусан, одном из крупнейших в мире. После начала полномасштабной войны в порту наблюдался значительный рост поставок российских морепродуктов.

Для сравнения, в 2021 году российские суда не завозили в Пусан палтус — сравнительно дорогую белую рыбу, которую вылавливают в Баренцевом море. Но в 2023 году порт импортировал уже более 11 тысяч тонн этой рыбы.

Рыбный рынок в Пусане Рыбный рынок в Пусане Рыбный рынок в Пусане

Часть рыбы оказывается на рынке Южной Кореи, но в том же году экспорт палтуса из Кореи в США и Китай значительно вырос.

В 2023 году Южная Корея импортировала из РФ 213 000 тонн морепродуктов по сравнению с 439 000 в 2022 году и 185 000 в 2020 году.

Корейский экспорт рыбы в Европу и США резко увеличился. С 2021 по 2022 год экспорт мороженной сельди в США вырос на 99%, а экспорт филе в Германию — на 541%.

Напомним, что США не вводят серьезные санкции против РФ, опасаясь за свою экономику.

Также сообщалось, что 23 февраля Джо Байден объявил новые ограничения в отношении РФ.