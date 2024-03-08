"Непотопляемый авианосец": почему вступление Швеции в НАТО максимально ослабит РФ, — СМИ (карта)

Североатлантический альянс сможет защитить страны Балтии, если на них попытается напасть Россия. Кроме того, под полным контролем Запада может оказаться Калининградская область РФ.

Швеция присоединяется к НАТО и усиливает его 1 тыс. бронемашин, сотней танков и сотней самолетов. Кроме того, отныне Балтийское море полностью окружат страны-члены НАТО и России будет сложно угрожать соседям своим Балтийским флотом. О том, как западные эксперты оценивают нынешние позиции Североатлантического альянса, написало российское медиа "Агентство. Новости".

Журналисты осмотрели аналитику, опубликованную в трех ведущих западных СМИ — Financial Times, Bloomberg, Politico. В каждом из изданий пишут о присоединении Швеции с разных точек зрения.

Швеция и НАТО — последствия для Балтики

Западные эксперты перечислили, почему вступление Швеции ослабляет позиции РФ в Балтийском море.

Во-первых, море становится "внутренним озером" НАТО. Отныне российский торговый и военный флот будет перемещаться под пристальным наблюдением наблюдателей, которые смогут видеть каждое движение кораблей РФ.

Швеция и НАТО — ситуация с Балтийским морем Фото: Bloomberg

Во-вторых, становится легче оборонять страны Балтии, если Кремль решит на них напасть.

В-третьих, шведский остров Готланд теперь станет опорой для строительства баз НАТО. Благодаря этому западные военные будут контролировать армию РФ с моря и с воздуха. На инфографике, созданной Bloomberg, можно увидеть военные базы, которые имеет альянс в данном регионе — к ним теперь добавляются возможности нового члена.

Швеция и НАТО — базы НАТО в Балтике Фото: Bloomberg

В-четвертых, Западу становится легче защищать Сувалкский коридор, который Москва может захватить, если решит, что для этого настал оптимальный момент. Кроме того, Кремлю должно стать понятно, что при первой угрозе он мгновенно потеряет Калининградскую область.

В-пятых, войска НАТО получили возможность использовать железную дорогу Швеции — таким путем можно быстрее перебросить войска, скажем, в Финляндию, если возникнет необходимость.

Как усилятся войска альянса — детали

Politico привело данные по военной технике Швеции, которая вольется в армию НАТО:

бронетехника — 1017 шт;

артиллерия — 266;

танков — 110;

самолетов — 99;

подводных лодок — 4.

Также отмечают, что Швеция положит в оборонный бюджет НАТО своих 9 млрд долл. Кроме того, добавит своих 14 тыс. обученных военных.

Швеция и НАТО — оборонный бюджет членов альянса Фото: Politico

Отметим, Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в первые месяцы российского вторжения. Финляндия стала членом альянса уже через год. Зато Швеция вела переговоры с Турцией, которая имела определенные замечания к политике этой скандинавской страны. 24 января 2024 года правительство Турции согласилось одобрить заявку на вступление.

Напоминаем, 6 марта 2024 года стало известно, когда именно Швеция станет полноправным членом НАТО. Чтобы закрепить решение, в США вылетел премьер-министр Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.