В США арестовали сотрудника разведки, который работал на Китай (фото)

Следствие утверждает, что Шульц имел сверхсекретный допуск к документам по национальной безопасности США и собирал секретную военную информацию.

Министерство юстиции США сообщило 7 марта об аресте аналитика американской разведки Корбейна Шульца, которого обвиняют в работе на КНР. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Шульца, которого арестовали в Форт-Кэмпбелле, обвиняют в передаче Китаю секретных документов, за которые он получил 42 тысячи долларов.

"Сержант Коорбейн Шульц был арестован 7 марта после предъявления федеральным большим жюри обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне, экспорте технических данных, связанных с оборонной продукцией, без лицензии, сговоре с целью экспорта оборонных товаров без лицензии и подкупе государственного должностного лица", — заявил Генри К. Левентис, прокурор США в Среднем округе Теннесси.

Как отмечается в релизе, следствие утверждает, что Шульц имел сверхсекретный допуск к документам по национальной безопасности Штатов и собирал секретную военную информацию.

По версии следствия, Шульц вступил в сговор с иностранцем, которого называют "Заговорщиком А", в июне 2022 года. Информация, которую Шульц передал Заговорщику, касалась систем HIMARS, гиперзвукового оборудования и исследования будущих разработок Вооруженных сил США. Также Шульца просили передать потенциальный план действий Штатов в случае военного нападения на Тайвань.

Кроме того, Шульц прислал три документа, которые нарушали Закон о контроле за экспортом оружия (AECA). Они включали тактические приемы военно-воздушных сил США для вертолета HH-60W, истребителя F22-A и руководство по тактическим приемам и процедурам ВВС для межконтинентальных баллистических ракет.

В течение всего периода заговора "Заговорщик А" говорил Шульцу, что живет в Гонконге и работает в глобальной консалтинговой фирме, расположенной за рубежом.

В общем Шульц получил по меньшей мере 14 платежей на сумму 42 тысячи долларов.

"Защита информации о национальной обороне имеет решающее значение для безопасности и защиты нашей страны. Несанкционированная продажа такой информации нарушает наши законы о национальной безопасности, ставит под угрозу нашу безопасность и недопустима", — подчеркнул прокурор Левентис.

Он добавил, что это обвинительное заключение должно стать напоминанием о бдительности Министерства юстиции в защите Соединенных Штатов от любой угрозы национальной безопасности — внешней или внутренней.

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