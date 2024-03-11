"Финал для меня": Эрдоган заявил, что предстоящие выборы в Турции станут для него последними

Действующий президент Реджеп Тайи Эрдоган победил в более чем десяти голосованиях, начиная с 2002 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящий этап голосования на местных выборах будет для него "последним". Об этом сообщает Politico.

Все турецкие города, провинции и муниципалитеты будут участвовать в голосовании 31 марта, чтобы выбрать мэров и членов советов.

По заявлению Эрдогана, это будет его последнее участие в голосовании.

"Согласно закону, эти выборы — мои последние", — сказал он.

Эрдоган заявил, что результаты местных выборов будут иметь значительное воздействие на его стратегию в обеспечении политической непрерывности.

"Это финал для меня. Согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом народного голосования будет передача моего политического наследия моим братьям и сестрам, которые придут после меня", — добавил он.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган, основатель и глава Партии справедливости и развития (ПСР), занимает должность президента Турции с 2014 года, после того как он десятилетия пребывал на посту премьер-министра страны.

Напомним, что 8 марта Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил желание провести мирный саммит с участием РФ. Он также заявил, что состоялось обсуждение безопасности в Черном море и зерновые коридоры.

3 марта Россия и Китай пришли к выводу, что Москва якобы должна присутствовать на мирных переговорах для прекращения войны в Украине. К такому выводу пришли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время встречи.

В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сейчас время для того, чтобы уладить конфликт Украины и РФ путем дипломатии.