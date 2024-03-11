Папа Римский готов приехать в Киев: посол Украины в Ватикане назвал условие

Папа Римский не отказывается посетить Киев, но связывает потенциальную поездку с визитом в Москву. Однако Россия, по мнению украинского посла при Святом престоле, не заинтересована в такой встрече.

Визит главы католической церкви в Киев может состояться, если такая поездка будет совмещена с визитом в Москву. Такое предположение озвучил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш в интервью Радио Свобода.

По его словам, вопрос посещения Украины Папой Франциском постоянно звучит в Ватикане и о нем напоминают.

"Буквально на днях на официальных и неофициальных встречах мы об этом говорили. Папа получил приглашение прибыть в Украину от всех представителей украинского политикума, начиная с президента Владимира Зеленского, который еще в 2020 году встречался здесь, в Риме, с папой и передал ему приглашение. И повторил это приглашение в мае прошлого года", — сказал Юраш.

Папу Римского приглашали в Украину также премьер-министр и другие официальные лица.

"Папа прекрасно это знает", — констатировал Юраш.

В то же время посол Украины в Ватикане считает, что в визите понтифика не заинтересована Россия.

"Папа имеет свое видение, он хочет, и это он официально говорит, о том, что его возможный, потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который он хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву. Очевидно, мы понимаем нереалистичность именно этой позиции. Москва не хочет видеть. Она не посылает таких же месседжей кооперации и сотрудничества с Ватиканом. И даже формального приглашения", — заявил Юраш.

С рациональной точки зрения посол не видит признаков того, что Папа Франциск в ближайшей перспективе таки сможет приехать в Украину.

"Но Папа — человек такого, и мы это видим по его месседжам, по его интервью, человек определенного импульса, определенной эмоции. Поэтому полностью исключить, что каким-то образом, в какой-то иррациональный момент не придет к нему такое желание, я бы не исключал. Поэтому все возможно. Надо конечно работать, несмотря на все эти сложности, несмотря на все напряженности", — резюмировал он.

Юраш добавил, что украинская сторона в Ватикане планирует новые встречи с понтификом. Говорить будут, в частности, о том, как его месседжи негативно воспринимаются украинским обществом.

Напомним, 9 марта в интервью швейцарскому вещателю RSI Папа Римский заявил, что Украине необходимо поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией.

Позже в Ватикане объяснили, что понтифик призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины. Представитель Святого Престола заявил, что Папа Франциск использовал термин "белый флаг", который предложил ему интервьюер, чтобы "обозначить прекращение военных действий и перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры".