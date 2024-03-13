В Словакии люди вышли протестовать против премьера Фицо и в поддержку Украины, — СМИ (фото)

По словам журналистов, Фицо называет свою внешнюю политику "сбалансированной и суверенной". Он отверг помощь Украине оружием за исключением коммерческих поставок, а также выступил против санкций в отношении РФ.

Во вторник 12 марта в столице Словакии Братиславе тысячи людей вышли на протесты против премьер-министра Роберта Фицо, а также, чтобы поддержать Украину в войне против РФ. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам журналистов, мероприятие началось со звука воздушной тревоги, который включили протестующие.

"Люди в Украине слышат это каждый день", — сказал организатор протеста Михал Хворецкий.

По его словам, действия теперешней правительственной коалиции пересекают все границы. Организаторы заявили, что на улицы вышло около 5000 человек.

"Мне не нравится направление, которое наш премьер-министр избрал после выборов", — сказал Роман, 45-летний IT-специалист, присоединившийся к протесту.

Премьер Роберт Фицо и Россия: из-за чего протестуют в Братиславе

Издание пишет, что Фицо регулярно сталкивался с протестами оппозиции против его внутренней политики. Так, многие в Словакии недовольны пересмотром уголовного кодекса, который, по мнению противников Фицо, ослабляет борьбу с коррупцией. Однако 12 марта был первый протест, направленный против его внешней политики.

Сообщается, что Фицо называет свою внешнюю политику "сбалансированной и суверенной". По его словам, военного решения конфликта в Украине, который продолжается более двух лет после вторжения России, якобы не существует. Он отверг помощь Украине оружием (за исключением коммерческих поставок), утверждая, что это только продлит боевые действия. Западные союзники раскритиковали его решение.

Кроме того, как написали журналисты, Фицо также выступил против санкций в отношении России, но пока не стал блокировать меры ЕС или финансовую помощь Украине.

Напомним, 7 марта Чешская Республика объявила, что приостанавливает межправительственные консультации со Словакией на фоне дальнейшего отхода этой страны ЕС от общеевропейской политики поддержки России.

Позже Роберт Фицо выразил недовольство решением Чехии. Он заявил, что Словакия "стремится к миру" в регионе. Он также обвинил Прагу в поддержке военных действий в Украине.