"Приспешники Путина": на митинге в Праге осудили Фицо и Орбана

По данным журналистов, Роберт Фицо и Виктор Орбан прибыли в Прагу, где их встретили митингующие.

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Премьер-министры Словакии и Венгрии приехали в Прагу для участия в саммите "Вышеградской четверки". Их прибытие сопровождался протестами, где высказывались критические замечания относительно их позиции по войне России против Украины. Об этом сообщает издание Idnes.

Вдоль маршрута, по которому двигались Роберт Фицо и Виктор Орбан, стояли митингующие с плакатами, на которых были выражены такие лозунги, как "Фицо, вернись домой в Россию", "Фицо и Орбан – приспешники Путина" и другие подобные высказывания.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждает, что несмотря на разногласия с Робертом Фицо и Виктором Орбаном относительно поддержки Украины, формат "Вышеградской группы" еще не должен быть заброшен. Он подчеркивает, что существует значительное количество центральноевропейских вопросов, представляющих общий интерес, которые требуют обсуждения.

"Все мы хотим мира, но к миру есть только один путь. Тот, где мы не будем уступать агрессору. Если опустить оружие и спрятаться – это никогда не приведет к миру. И я не могу принять утверждение, что это украинцы или западные государства начали конфликт. Виновник абсолютно ясен… Достаточно просто открыть глаза, чтобы увидеть, кто в этой ситуации жертва, а кто агрессор", – заявил Фиала.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля заявил, что Россия никогда не оставит Донбасс и Крым, а все идеи на этот счет являются абсолютно нереальными. Политик убежден, что военного решения российско-украинского вооруженного конфликта не существует.

Фицо стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года. Политик в четвертый раз вернулся на пост, хотя в СМИ рассказывают о результатах журналистских расследований, которые связывают его с уголовными преступлениями. После прихода к власти политик заявлял, что желает мирных соглашения Украины и России, при этом речь шла о том, чтобы захваченные территории останутся в оккупации.