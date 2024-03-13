"Боевые отряды Навального" анонсировали месть и назвали избиркомы в РФ законной целью (видео)

На фоне вероятных взрывных устройств авторы обращения назвали выборы в РФ "фарсом", а также заявили, что российские власти ответственны за смерти оппозиционеров.

Представители "боевых отрядов Навального" заявили, что планируют отомстить режиму российского диктатора Владимира Путина за "убийство оппозиционера Алексея Навального". В Telegram-канале они опубликовали соответствующее видео.

Авторы обращения заявили, что на территории Брянской области продолжаются мероприятия по предупреждению террористических действий. Такие действия зафиксировали и в Брянске. С 15 по 17 марта будет ограничено движение личных автомобилей на улицах, прилегающих к местам голосования.

"Мы не хотим спойлерить, но власть таким образом пытается противостоять нашей деятельности", — говорится в их в сообщении.

Представители "боевых отрядов Навального" заявили, что их законной целью являются избиркомы разных городов страны. Также на видео были продемонстрированы якобы взрывные устройства. Выборы в РФ они назвали фарсом, а также заявили, что власти РФ ответственны за смерти оппозиционеров.

"Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального", — заявили авторы видео.

Кто такие "боевые отряды Навального"

"Боевые отряды Навального" — движение, цель которого сделать Россию великой страной, о которой мечтал Алексей Навальный. Участники выступают против действий Кремля и стремятся изменить власть в России.

Они призывают всех, кто поддерживает ценности политика саботировать выборы президента России 15-17 марта. Такие действия, по мнению представителей "боевых отрядов Навального", покажут реальную картинку в РФ, продемонстрируют количество людей, пришедших голосовать за Путина.

Смерть Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный 16 февраля умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.

Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание. Некоторые медиа утверждали, что у Алексея Навального оторвался тромб.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер из-за обрыва тромба. Он подчеркнул, что смерть российского оппозиционера была естественной.

В пригороде Москвы 1 марта состоялась церемония прощания с российским оппозиционером Навальным. Немецкое издание Bild в первые часы церемонии предположило, что собрание людей может превратиться в протестный митинг.

Напомним, 29 февраля Европарламент поставил под сомнение легитимность Путина. В тексте документа утверждается, что Навального убили, а ответственность за это несут российские власти и лично президент Российской Федерации.