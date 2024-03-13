В "Лукойле" умер четвертый топ-менеджер за два года

Виталию Робертусу было 53 года. В российской компании он занимал пост вице-президента.

В российской компании "Лукойл" сообщили о смерти вице-президента компании Виталия Робертуса. Топ-менеджеру было 53 года. Интересно, но это уже четвертая смерть топ-менеджера "Лукойла" за два года. О смерти Робертуса сообщает ТАСС.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54 году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", — говорится в лаконичном сообщении, но не указывается, что стало причиной смерти, и где находился топ-менеджер на момент смерти.

Виталий Робертус - вице-президент компании "Лукойл" Фото: РИА Новости

Робертус начал работать в "Лукойле" сразу после окончания института в должности экономиста. Проработал около 30 лет. И, как сообщается, был "отмечен государственными и ведомственными наградами".

Сам топ-менеджер отмечал, что в "Лукойле" он занимает пост вице-президента, и является главой дирекции по поставкам и продажам, а также отвечает за продажу, логистику и поставки авиационного топлива.

Сам Робертус был спортсменом-авиамоделистом, и многократным чемпионом по авиамодельному спорту. Он проектировал беспилотные аппараты. А также был сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET.

Смерть Виталия Робертуса стала четвертой за два года смертью топ-менеджера компании "Лукойл".

Так, в мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта, миллиардер Александр Субботин. Он был на антипохмельном сеансе с шаманом Магуа в Мытищах и принимал яд жабы. После яда ему стало хуже и он не дожил до приезда скорой.

В сентябре 2022 года скончался 67-летний Равиль Маганов — глава совета директоров "Лукойла", который и придумал в свое время название компании. Он выпал из окна своей палаты в элитной московской Центральной клинической больнице.

После него "Лукойл" возглавил Владимир Некрасов, но он скоропостижно скончался в возрасте 66 лет в октябре 2023 года. Некрасов проработал в нефтегазовой индустрии около 50 лет.

Впрочем, за последние годы в РФ достаточно часто умирали богатые и влиятельные политики, топ-менеджеры, или бизнесмены.

Так в конце минувшего 2023 года в РФ скончался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев. Он был заместителем главы Минприроды РФ — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, до этого занимал должности заместителя генерального директора, а затем директора по развитию "Лукойл — Нижний Новгород".

Не менее загадочной была смерть бывшего топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк" Сергея Протосени. Его нашли мертвым весной 2022 года на вилле в Испании, также были убиты его супруга и дочь. Выжил только сын, который находился в другой стране.

Напомним, днем ранее на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу после атаки дронов. Российские СМИ назвали это "инцидентом".

А в Ивановской области РФ возле военного аэродрома "Северный" упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.