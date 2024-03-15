По словам журналистов, к концу пятого срока Путину будет 78 лет, то есть он будет самым пожилым руководителем Кремля за тысячелетнюю историю существования российского государства.

На президентских выборах в РФ, которые начались в пятницу, 15 марта, президент РФ Владимир Путин, согласно приказу для регионов, должен набрать порядка 80% голосов, что позволит превзойти собственный рекорд 2018 года и остаться у власти до 2030 года. Об этом сообщает Reuters.

Более того, как и многие советские генсеки, Путин планирует останется у власти пожизненно.

"Не сомневайтесь, это работа на всю жизнь", — объяснил один из источников журналистов. Еще один высокопоставленный источник объяснил, что Путина у власти — это вопрос не политики, а только его здоровья, которое, несмотря на слухи, крепкое.

Даже независимые социологи отмечают около 70% российских граждан готовы отдать свои голоса за Путина, несмотря на значительное число погибших и рекордное число инвалидов со времен войн в Чечне.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель уже поздравил Путина с досрочной победой, потому что в РФ нет ни оппозиции, ни свободы, ни выбора.

Путин формально может оставаться президентом до 2036 года. Однако 12 марта директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался о том, что в случае необходимости, конституцию вновь можно будет изменить.

"Она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества", — отметил он.

К концу пятого срока Путину будет 78 лет, то есть он будет самым пожилым правителем в Кремле за тысячелетнюю истории существования России, что, возможно, принесет, новую волну цензуры, в том числе и цифрового.

"Советский союз возвращается. А с ним возвращается тотальная цензура", — объяснил Мазай Банзаев, оператор российского VPN Amnezia.

Что же касается войны в Украине, Путин уверен, что сможет воевать еще много лет, ссылается Reuters на трех источников.

Напомним, что политолог Виктор Небоженко назвал российские выборы 17 марта акцией с предрешенным исходом.

Также сообщалось, что на избирательном участке в Белгороде прогремел взрыв.