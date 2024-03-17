Участники "голой вечеринки" и Повалий отчитались о голосовании на выборах в РФ (фото)

В РФ практически завершились президентские выборы. Желающие проголосовать делали выбор между четырьмя кандидатами. А российские звезды устроили из своего похода на участки шоу.

В России практически завершились трехдневные президентские выборы. Тем, кто пришел на избирательные участки, предлагали выбрать между четырьмя кандидатами, среди которых был действующий президент РФ Владимир Путин, а также три его "соперника". Особое внимание привлекли местные звезды, которые хоть и голосовали тайно, но явно демонстрировали очевидный выбор. Интересно, но среди селебрити оказалась и украинская певица Таисия Повалий, которая продемонстрировала свой новый российский паспорт. Фокус собрал звездные голосования.

Напомним, что граждане РФ могли отдать свой голос, на выбор: за депутат от КПРФ Николая Харитонова, нового главу ЛДПР – Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова от "Новый людей", или же за Владимира Путина.

Оппозиционно настроенные граждане РФ поддержали призыв покойного Алексея Навального и его вдовы Юлии и пришли на избирательные участки 17 марта в 12.00 на акцию, названную "Полдень против Путина", а также делились в соцсетях испорченными бюллетенями.

Российские звезды предпочли устроить из своего посещения избирательного участка перформанс.

Певица Диана Гурцкая проголосовала онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В интервью позже она отметила, что людям с инвалидностью очень важно иметь возможность наравне с другими россиянами отдавать свои голоса на выборах. Певица, как известно, незрячая. Но позже нигде не сообщалось, сколько еще людей с инвалидностью в РФ имели возможность проголосовать так, как это сделала певица в Москве. И удалось ли ей проголосовать вообще.

Диана Гурцкая голосует

Откровением, но ожидаемым, стало фото Таисии Повалий с российским паспортом. Певица уже давно уехала из Украины и не раз выражала свою поддержку Путину. Она разместила фотографию, где изображена на избирательном участке в Москве, позируя на фоне баннера с надписью "Выборы президента России 15-17 марта", с российским паспортом в руках.

Таисия Повалий продемонстрировала паспорт РФ Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Таким образом, певица сообщила, что теперь она является гражданкой России, а также рассказала, что впервые проголосовала на выборах: "Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа", — сказала Повалий.

Особенно бурно росСМИ обсуждалось голосование певца Shaman (Ярослава Дронова), который трижды перекрестился перед урной, прежде чем опустить туда свой бюллетень. В итоге даже священнику московской церкви пришлось комментировать перформанс. Он заявил, что "вообще-то, запрещено имя Божие употреблять всуе", но отметил, что "смена власти — это важный вопрос. В этом нет никакого богохульства и никакого перебора", — заключил священник.

Дронов на выборах

Особое внимание было приковано к участникам так называемой "голой вечеринки", которая прошла в конце прошлого года в московском клубе "Мутабор", была раскритикована в соцсетях, а ее участникам в итоге пришлось извиняться, жертвовать деньги и ездить на оккупированные территории с покаянными визитами. Иначе, им грозила "отмена".

Филипп Киркоров, который прославился оправдательной речью, в которой он заявил, что просто "зашел не в ту дверь", и уже успел побывать в оккупированной части Луганской области, явился на выборы вместе со своим 91-летним отцом Бедросом.

Филипп Киркоров с отцом на выборах

Настя Ивлеева, которая и организовала скандальную вечеринку, опубликовала фото с избирательного участка с подписью "та самая дверь". Ранее она писала, что впервые послушала послание президента и пойдет голосовать за "инициативы и проекты, которые были озвучены". Также в субботу видео с выборов выложила в сториз певица Глюкоза.

Дима Билан опубликовал в соцсетях видео с подписью: "Я выполнил свой гражданский долг!".

Участники "голой вечеринки" отчитались о выборах

А Ксения Собчак в воскресенье опубликовала скриншот сайта электронного голосования, объявив, что проголосовала на выборах дистанционно, как и Лолита Милявская.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как проходят выборы в РФ, на оккупированных территориях Украины и за рубежом. Среди трендов этого года: приходить на избирательные участки ряженым.

Стоит отметить, что трехдневные выборы в России проходили в то время, как бойцы РДК и прочих добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины против ВС РФ, совершают рейд на территорию России. Они уже отчитались о том, что взяли пленных и захватили несколько населенных пунктов. А также назвали "полным фарсом" президентские выборы в РФ, отметив, что в Белгородской и Курской областях власти загоняют людей на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".