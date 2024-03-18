"Украину он не украдет": в Минобороны Британии сделали заявление о победе Путина на выборах

По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, его страна будет работать вместе с союзниками, чтобы остановить президента России, увеличивая коллективную поддержку Киева.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз похитил выборы, однако сделать тоже самое с Украиной у него не получится. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в X (Twitter).

"Путин украл очередные выборы, но Украину он не украдет", — говорится в сообщении Шаппса.

По словам министра обороны Британии, его страна будет работать вместе с союзниками, чтобы остановить "этого вора", увеличивая коллективную поддержку Украины.

"Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше", — подчеркнул он.

Напомним, еще 17 марта российские СМИ сообщили, что глава России Владимир Путин после обработки 24,4% протоколов набирает 87,97% голосов на выборах нового президента. В частности в Москве за Путина голос отдали 89,1% избирателей. Высокие показатели у главы РФ и на временно оккупированных территориях Украины на востоке (до 95%), в Херсонской области (88,12%).

Ранее Фокус писал о том, как проходили выборы президента РФ в самой России, за границей, где сейчас находится большинство оппозиционно настроенных граждан, и на временно оккупированных территориях. Были ряженые, акции в честь Навального и голосование в присутствии вооруженных военных с закрытыми лицами.