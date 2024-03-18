Переизбрание Путина: как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в РФ

Чехия считает, что президентские выборы в России не соответствуют международным стандартам, поскольку власть заранее "заглушила все критические голоса и оппозиционных кандидатов". Польша напоминает, что кампания проходила в условиях жестких репрессий против активистов и населения.

Российский президент Владимир Путин ожидаемо побеждает на выборах. По данным ЦИК по состоянию на 6:00 по киевскому времени, поддержка главы Кремля составляет 87,34% (подсчитано 99,43% протоколов. — Ред.). Фокус в одном материале собрал реакцию западных стран на президентские выборы в РФ.

На утро 18 марта другим так называемым претендентам в президенты России определили такие цифры:

Николай Харитонов — 4,31%;

Владислав Даванков — 3,79%;

Леонид Слуцкий — 3,19%.

Озвученный в ЦИК результат Путина является максимальным за все пять раз, когда он выдвигался президентом России, — с 2000 года. При этом, по предварительным данным ЦИК, явка на выборы составила 74,2%.

На шесть утра по киевскому времени в ЦИК РФ уже было "подсчитано" 99,43% протоколов. При этом, согласно статистике ЦИК, надомным голосованием воспользовались 11 916 181 избиратель — цифра более чем вдвое превышает данные на предыдущих "выборах президента" РФ в 2018 году.

В то же время журналисты "Радио Свобода" отмечают, что явку "нарисовали" как минимум в нескольких десятках регионов — на избирательных участках были одинаковые значения. Это фиксировали в Дагестане, Кемеровской, Белгородской, Ивановской областях. Кроме того, наблюдались такие нарушения законодательства о выборах, как вброс бюллетеней, "карусельное голосование", централизованное голосование бюджетников и др. Вместе с тем, по данным "ОВД-Инфо", по состоянию на утро 18 марта задержано на так называемых выборах РФ более сотни человек в 22 городах, больше всего — в Москве и Казани.

Выборы в РФ 2024 — реакция мира

Чехия

В Министерстве иностранных дел Чехии выборы президента России назвали такими, которые не соответствуют международным стандартам.

"Власть заранее заглушила все критические голоса и оппозиционных кандидатов", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Что касается "выборов" Путина на оккупированных территориях Украины, то чешские власти назвали это очередным проявлением российской агрессии в отношении Украины.

Польша

Польский МИД напомнил, что голосование в РФ происходило в условиях жестких репрессий против активистов и населения в целом, а это, в свою очередь, сделало невозможным демократический выбор людей.

"Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными", — заявили в министерстве иностранных дел Польши.

Так же польские дипломаты выразили свою позицию и относительно нарушений Россией международного права, которая организовала "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, так называемое голосование проводили в молдавском Приднестровье и регионах, принадлежащих Грузии, — Цхинвал/Южная Осетия и Абхазия.

"Таким образом организованные "выборы" нельзя считать законными, свободными и честными. Последовательное введение репрессивного законодательства, ограничивающего гражданские свободы и права, в том числе политические, военная цензура, политически мотивированные уголовные дела и недопуск к участию в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды, означает, что эти "выборы" не могут считаться ни свободными, ни честными. Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия. Мы также возражаем против недопуска независимых российских наблюдателей к участию в наблюдении за процессом голосования и неприглашения наблюдателей ОБСЕ", — отметили в МИД Польши.

В Польше отметили, что Варшава не будет признавать результатов так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях, решение проводить которые является вопиющим нарушением международного права, в частности Устава ООН. Поэтому Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях.

Германия

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, результат никого не удивляет. Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и являются еще одним нарушением международного права", — отметили в Министерстве иностранных дел Германии.

США

Представитель Белого дома в Совете Безопасности ООН Джон Кирби в воскресенье, 17 марта, вечером высказался относительно очевидной победы Путина на псевдовыборах, пишет Reuters. Очевидно, в России нет свободных или честных выборов, учитывая, как "Путин посадил политических оппонентов и не позволил другим кандидатам баллотироваться против него".

Великобритания

"Избирательные участки в России закрылись из-за незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга ОБСЕ. Это не то, как выглядят свободные и справедливые выборы", — заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Фокус писал о том, как проходили выборы президента РФ в самой России, за границей, где сейчас находится большинство оппозиционно настроенных граждан, и на временно оккупированных территориях. Были ряженые, акции в честь Навального и голосование в присутствии вооруженных военных с закрытыми лицами.