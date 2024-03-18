Ностальгия по СССР и слава: почему для Путина важна явка на выборах, — экс-сотрудник КГБ

По словам Сергея Жирнова, Путин продолжает руководствоваться старыми привычками, которые он приобрел еще в СССР. Для него выборы – это целая церемония, когда это был настоящий "праздник".

Для президента РФ Владимира Путина важна высокая явка на выборах из-за ностальгии по СССР, а также желания, чтобы его прославляли. Об этом "24 каналу" рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, благодаря воздействию пропаганды Владимир Путин продолжает свою политику, однако для него этого мало. Он также желает славы.

"Здесь есть стандартное человеческое тщеславие. Нам приятно, когда, например, наши передачи набирают много просмотров. В то же время Путин имеет свой российский телевизор и его "предвыборную кампанию" – сказал Жирнов.

Также бывший сотрудник КГБ заявил, что Путин продолжает руководствоваться старыми привычками, которые он приобрел еще в СССР. Для него выборы – это целая церемония, когда это был настоящий "праздник".

"Тогда это был праздник: открывали буфеты, продавали дефицитные товары. Людям было все равно за кого голосовать, они этих кандидатов в лицо не видели. Путин как раз возрождает эти традиции", – сказал он.

По словам Жирнова, Путину никто не объяснил, что выборы – это когда есть настоящая предвыборная программа, а кандидаты хотят улучшить свое государство. Однако глава Кремля ничего менять не хочет.

"Поэтому Путин и колется ботоксом, делает хирургические вмешательства, чтобы не стареть и оставаться таким, каким был раньше", – рассказал Жирнов.

Бывший сотрудник КГБ сказал, что в СССР также была явка на выборах в 99%, а кандидат набирал 98% голосов. В современной России очень стараются достигать таких же показателей.

Сергей Жирнов о выбоьрах в России (смотреть с 12 минуты)

Напомним, в ГУР рассказали, что изменится после выборов в России. Представитель ведомства Андрей Юсов подтвердил, что выборы могут развязать Владимиру Путину руки. Не исключено, что в РФ активизируется мобилизация.

Также сообщалось, что Путин не исключил военного конфликта с НАТО. По словам российского президента, конфликт между Кремлем и странами Альянса приведет к Третьей мировой. Однако Путин убежден, что никто не заинтересован в таком противостоянии.