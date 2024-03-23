"Это чушь": в ГУР отвергли обвинения РФ об "украинском следе" в расстреле в "Крокусе"

Как отметил представитель украинской разведки Андрей Юсов, террористы, согласно заявлениям российских силовиков, направлялись в приграничные регионы, где сосредоточены спецслужбы и военные.

Информация ФСБ о том, что стрелки, участвовавшие в расстрелах в концертном зале Crocus City Hall, якобы планировали выехать на территорию Украины и имели там "соответствующие контакты", является примитивной ложью. Об этом заявил в комментарии "РБК-Україна" Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Заявления российских спецслужб, по его словам, рассчитаны на откровенных невежд, или на зазомбированное российское население. Как отметил Юсов, представить то, что террористы направляются в приграничные регионы, которые больше всего насыщены сейчас различными боевыми подразделениями, спецслужбами и собственно военными, раньше было невозможно.

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь", — сообщил он.

Расстрелы в "Крокусе" и заявление ФСБ

В Центре общественных связей ФСБ 23 марта заявили, что лица, участвовавшие в теракте в "Крокус Сити Холле", якобы решили бежать на территорию Украины. Сам теракт, по данным ФСБ, был тщательно подготовлен.

Президент РФ Владимир Путин получил доклад от директора ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек. Среди них якобы были четверо тех, кто непосредственно участвовал в теракте в концертном зале Crocus City Hall. Российские силовики, как заявили в Кремле, и в дальнейшем проводят поиск сообщников участников расстрелов.

В городе Красногорск Московской области 22 марта раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall накануне выступления группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

Напомним, в результате теракта 22 марта могли погибнуть более сотни человек, а огромное количество получили ранения. Как сообщает российское новостное агентство ТАСС, в результате теракта погибли 115 человек, среди которых трое детей.