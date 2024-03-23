ИГИЛ опубликовало фото предполагаемых виновников теракта в "Крокусе", — СМИ

По информации журналистов, нападение в Подмосковье осуществили четверо террористов ИГИЛ. Трое из них стреляли из огнестрельного оружия, а четвертый применил взрывчатку.

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовало фотографию террористов, которые якобы принимали участие в массовом убийстве в концертном зале "Крокус-Сити". Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на информационное агентство группировки Amaq.

Сообщается, что нападавшие были вооружены гранатами, взрывными устройствами, огнестрельным оружием и ножами.

По словам журналистов, нападение осуществили четверо террористов ИГИЛ: трое из них стреляли из огнестрельного оружия, а четвертый применил взрывчатку.

"Атака произошла в контексте бушующей войны между Исламским государством и странами, борющимися с исламом", — отметили в Amaq.

Террористы ИГИЛ Фото: The Jerusalem Post

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие стрельбу в Подмосковье террористы якобы двигались в сторону Украины. Политик подтвердил ранее озвученную ФСБ информацию о том, что спецслужбы задержали 11 человек, которые подозреваются в причастности к теракту. Они якобы хотели перейти границу с Украиной, где украинская сторона подготовила для них "окно".

Позже СМИ сообщили, что россияне пытали подозреваемого в теракте. В РФ пытались допросить мужчину, которого подозревают в расстреле людей в "Крокусе". Сначала его пытали, а потом пытались узнать, где он с товарищами выбросили оружие.