За 10 млн: в РФ выставили на аукцион нож, которым отрезали ухо подозреваемому в теракте (фото)

Участие в задержании подозреваемого в теракте в "Крокусе", которого пытали, а затем допрашивали, принимал участие специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат", рассказал неонацист Евгений Рассказов.

Российские силовики отрезали ухо подозреваемому в теракте в "Крокусе". Нож, которым это сделали, продают на аукционе. Об этом сообщил неонацист Евгений Рассказов с позывным "Топаз" в своем Telegram-канале.

Он отметил, что именно его подписчик был одним из тех, кто поймал подозреваемого иностранца.

Задержание подозреваемого в теракте в "Крокусе Фото: Telegram

Кроме этого, он уточнил, что в задержании участвовал специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".

Переписка "Топаза" с подписчиком Фото: Telegram

Также "Топаз" показал нож, которым отрезали ухо задержанному мужчине. Рассказов решил объявить аукцион, который продлится до воскресенья 24 марта, и продать нож.

Нож, которым отрезали ухо подозреваемому в теракте Фото: Telegram Нож, которым отрезали ухо подозреваемому в теракте Фото: Telegram

"Сотрудник обязуется часть средств перевести на благотворительный счет для пострадавших от теракта. Ставку можно сделать, написав в бот обратной связи канала и подтвердив наличие у вас заявленных средств", — сказал "Топаз".

Он добавил, что сейчас ставка находится на уровне десяти миллионов рублей.

Подозреваемому в теракте отрезали ухо: что известно

23 марта в СМИ сообщили, что в РФ отрезали ухо мужчине, которого подозревают в теракте в "Крокусе". Российские силовики пытались заставить его съесть свое же ухо. После чего допросили, однако он почти не понимал русскую речь.

Напомним, по информации росСМИ в теракте погибло более сотни человек, в том числе трое детей. Журналисты отметили, что количество жертв может возрасти. Также несколько десятков человек находились в тяжелом состоянии.

23 марта в белорусских СМИ заявили, что у границы РБ были задержаны подозреваемые в совершении теракта в "Крокусе". По словам посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, якобы основной задачей прошлой ночью было не дать террористам пройти через границу.