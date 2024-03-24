Врал о "Курске", MH17 и Беслане: Кулеба напомнил, почему нельзя верить Путину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что единственная цель российской власти — побудить все больше россиян погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к украинцам и другим народам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников и партнеров не верить словам российского лидера Владимира Путина и его приспешников о возможной причастности Украины к масштабной стрельбе в ТЦ "Крокус Сити Холл". Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, 24 марта.

"Путин — патологический лжец. В частности, и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств в пользу таких заявлений. Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас", — отмечает Кулеба.

Он подчеркнул, что единственная цель российской власти — побудить все больше россиян погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к украинцам и другим народам, в целом ко всему Западу.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Путин врал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах оппозиционеров, об оккупации Крыма российскими войсками, сбивании MH17 и планах вторжения в Украину.

"Это лишь несколько лживых фактов из очень-очень длинного списка", — отметил Кулеба.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба во время концерта. По последним данным телеграм-канала Baza, погибли 137 человек, более 150 получили ранения.

На следующий день, 23 марта, ФСБ заявила, что террористов задержали в Брянской области недалеко от границы, и что они якобы ехали в Украину, потому что "имеют там связи".

По словам президента РФ Владимира Путина, для подозреваемых в теракте якобы "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что распространяемая Россией версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину, не выдерживает никакой критики.

Фокус писал, что россияне пытали подозреваемого в теракте. В РФ пытались допросить мужчину, которого подозревают в расстреле людей в "Крокусе". Сначала его пытали, а потом пытались узнать, где он с товарищами выбросили оружие.