Восстановление порядка всегда было визитной карточкой Путина, но теракт в торговом центре разоблачил, что его хваленый аппарат безопасности не смог предотвратить это.

Террористический акт в торговом центре "Крокус Сити Холи" в Москве негативно сказался на имидже российского президента Владимира Путина, который ставит на первое место национальную безопасность. Об этом говорится в статье для New York Times.

Менее чем неделю назад президент России Владимир Владимир Путин одержал победу в президентских выборах и пошел на пятый срок, получив рекордный процент голосов, используя выборы, чтобы показать нации и миру, что он твердо контролирует ситуацию.

Буквально через несколько дней появился жгучий контрапункт — его хваленый аппарат безопасности не смог предотвратить самое массовое террористическое нападение в России за 20 лет.

"Нападение, во время которого погибли по меньшей мере 133 человека в концертном зале в пригороде Москвы, стало ударом по ауре господина Путина как лидера, для которого национальная безопасность является первоочередной. Это особенно верно после двух лет войны в Украине, которую он описывает как ключ к выживанию России — и которую он назвал своим главным приоритетом после выборов в минувшее воскресенье", — пишет издание.

СМИ отмечает, что президент РФ смог появиться перед российским народом только через 19 часов после теракта и обвинил в нем Украину. Зато ничего не сказал о растущих доказательствах того, что нападение совершила ветвь Исламского государства.

"Выборы продемонстрировали, казалось бы, уверенную победу. И вдруг на фоне уверенной победы — это демонстративное унижение", — заявил в телефонном интервью из Москвы российский политолог Александр Кинев.

Автор статьи считает, что тот факт, что господин Путин, очевидно, проигнорировал предупреждения Соединенных Штатов о потенциальном террористическом нападении, вероятно, усилит скептицизм. Вместо того, чтобы действовать в соответствии с предупреждениями и усилить меры безопасности, он отверг их как "провокационные заявления".

"Вопрос в том, какая часть российской общественности поверит его аргументам. Они могут задуматься над вопросом, действительно ли господин Путин, учитывая вторжение и его конфликт с Западом, заботится об интересах безопасности страны — или он с грустью отказывается от них, как говорят многие из его оппонентов", — пишет издание.

Теракт в ТК "Крокус Сити Холл"

22 марта в Москве неизвестные люди с автоматами зашли в ТЦ "Крокус Сити Холл" и начали расстреливать посетителей, которые попались им на глаза. Далее в заведении произошел пожар.

Охранники ТЦ были невооруженными, у них были только электрошокеры. Террористы в здание заходили с двух направлений и были хорошо подготовленными, рассказывают очевидцы.

В Российской Федерации подозреваемому в совершении теракта в "Крокусе" в Подмосковье отрезали ухо и пытались заставить его съесть.

Зеленский отверг обвинения, которые днем 23 марта озвучил Путин. Чтобы придумать, как притянуть теракт в Украину, россиянин молчал целые сутки, а потом вышел, чтобы заявить о намерении стрелков пересечь российско-украинскую границу.

По информации росСМИ в теракте погибло более сотни человек, в том числе трое детей.

23 марта в белорусских СМИ заявили, что у границы РБ были задержаны подозреваемые в совершении теракта в "Крокусе".