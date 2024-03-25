"Убить их всех": Медведев заявил, что все причастные к теракту в "Крокус Сити" заслужили на смерть

По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, соучастники стрельбы в крупнейшем в России торгово-выставочном центре будут убиты, однако не уточнил кем и когда.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что все исполнители и организаторы стрельбы в"Крокус Сити Холле" под Москвой заслуживают смерти. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кроме того, Медведев назвал "молодцами" российских силовиков, которые задержали подозреваемых в стрельбе людей.

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил", — пишет он.

Также заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" нужно убить и это будет сделано, однако не уточнил когда и кем.

"Их надо убить? Нужно. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто-то платил, кто-то соучаствовал, кто-то помогал. Убить их всех", — подчеркнул Медведев.

Теракт в "Крокус Сити": что известно

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы "Пикник" несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, во время теракта пострадали 152 человека, погибли 137.

На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четырех из них следствие называет непосредственными исполнителями.

Впоследствии Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на торговый центр "Крокус Сити Холл". Еще двоих должны привезти в зал суда.

23 марта в СМИ сообщили, что в РФ отрезали ухо мужчине, которого подозревают в теракте в "Крокусе". Российские силовики пытались заставить его съесть свое же ухо. После чего допросили, однако он почти не понимал русскую речь.

Напомним, ранее медиа писали, что террористический акт в торговом центре "Крокус Сити Холи" в Москве негативно сказался на имидже российского президента Владимира Путина, который ставит на первое место национальную безопасность.