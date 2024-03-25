Вызвали сочувствие кровью своих людей: в ВСУ рассказали, почему теракт выгоден для Путина

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, глава Кремля после стрельбы в "Крокус Сити" может пойти на отчаянные методы. Он продемонстрирует россиянам, что терроризм якобы не исчез.

22 марта на территории России произошел теракт. В концертом зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба, которая привела к колоссальному количеству погибших. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии "24 каналу" рассказал, почему Кремлю может быть выгодно это событие.

По его словам, после нападения президент России Владимир Путин под предлогом "борьбы с терроризмом" может пойти на отчаянные методы. Соответственно, сам теракт якобы сыграл на руку Кремлю для планирования будущей агрессии.

Дело в том, что в деле по расследованию в "Крокус Сити" уже многие получили награждения, бизнес перераспределили, а виноватой оставили Украину, говорит Иван Тимочко. Также российские власти приняли решение сделать из места нападения мемориал, а не заниматься его восстановлением. Потом и его могут разрушить, когда паника в обществе утихнет.

"Это будет использовано Путиным для так называемого глубинного народа или для общей массы народа, чтобы показать им, что терроризм не исчез", — заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Более того, после событий 22 марта Россия, которая сама виновата в глобальном терроре, начала получать сочувствие и слова поддержки от международного сообщества. Противника ставили в один уровень с жертвой, а это априори неправильно, продолжает представитель ВСУ.

После этого на международной арене появится еще больше возможностей для манипуляций. Москва будет пытаться показать, что она не такая уж и кровожадная, а вынуждена реагировать на террор.

"Страна-террорист смогла кровью своих людей вызвать себе сочувствие", — подытожил Иван Тимочко.

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Напомним, 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на теракт в подмосковном "Крокусе" и заявил, что крайне цинично обвинять в произошедшем Украину. По его словам, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Различные разведывательные данные подтверждают причастность группировки к стрельбе. Она также хотела атаковать одну из стран Европы.