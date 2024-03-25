Одержимость Путина Украиной лишила его возможности видеть опасности внутри страны, — FT

Нынешняя формулировка Россией угроз, с которыми она сталкивается, показывает, насколько далеко продвинулся Путин с момента консолидации власти в начале 2000-х годов до пренебрежения отношениями с Вашингтоном как создателем антитеррористических сил.

Российский лидер Владимир Путин хотел в свое время объединиться с США в борьбе с терроризмом, но оказался в ловушке лжи и паранойи. Так считает Ханна Нотте, директор программы нераспространения в Евразии в Центре исследований нераспространения Джеймса Мартина, о чем она пишет в своей колонке на Financial Times.

Нотте подчеркивает, что для Кремля стало нормой обвинять во всех внутренних ошибках РФ Украину, поэтому то, что российские эксперты и политики предположили, что нападавшие имели связи с Украиной, не было неожиданностью.

"Так, в октябре (2023 года. — Ред.) Россия заявила, что антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестанской области были инспирированы Украиной. Москва также утверждает, что Киев и Вашингтон пытаются завербовать боевиков ИГИЛ в Вооруженные силы Украины", — напоминает эксперт.

Тем не менее, по словам аналитика, последняя риторика России подчеркивает, насколько глубоко Владимир Путин отдалился от США, которые он когда-то рассматривал как партнера в борьбе с терроризмом. Однако, по мнению Нотте, еще более зловеще выглядит то, что подобные словесные игры России могут также сигнализировать о военной эскалации против Украины.

Риторика Кремля изменилась

Вместе с тем, как считает эксперт, российская трактовка нападения на "Крокус Сити Холл", произошедшего 22 марта, во многом отличается от предыдущих попыток Кремля притянуть Украину к своим вымыслам.

"Во-первых, природа аргументов иная: Россия перешла от полуправды к полной выдумке. Когда Путин в начале 2000-х годов утверждал о связях между чеченскими террористами и "Аль-Каидой", он преувеличивал, но не лгал откровенно. В то время "Аль-Каида" стремилась экспортировать исламскую воинственность в Центральную Азию и Россию. Связи между группировкой и Чечней, хотя и незначительные, все же существовали", — пояснила Нотте.

Сегодня аналитик считает утверждения России о том, что Киев и как следствие — США являются кукловодами, стоящими за стрельбой, являются чистой фантазией.

"В нескольких сообщениях ИГИЛ взяло на себя ответственность. Вашингтон публично предупредил о таком нападении две недели назад", — уточнила она.

И подтвердила, что Россия и раньше демонстрировала склонность делать ложные заявления в отношении Украины.

"Вспомните только необоснованные утверждения 2022 года о том, что Киев экспериментировал со смертоносным биологическим оружием для создания "монстров" в биолабораториях, финансируемых США", — подчеркнула директор программы.

По мнению Нотте, нынешний российский дискурс, похоже, призван оправдать бездействие, а не действие. Хваленый аппарат безопасности Путина, одержимый преследованием объявленных врагов государства, оказался неспособен предотвратить самый смертоносный террористический акт в России за последние 20 лет.

"Если российская пропагандистская машина сможет убедить общественность в том, что злые всемогущие США в итоге несут ответственность за нападение, будучи кукловодом, стоящим за ИГИЛ, это представит неспособность Путина обеспечить безопасность россиян в ином свете. В конце концов, Вашингтон — более грозный враг, чем ИГИЛ", — замечает аналитик.

Кроме того, Путин, по мнению эксперта, может использовать подобную ложь, среди прочего, для оправдания военной эскалации против Украины, особенно если это потребует еще одного этапа мобилизации в России.

Нынешняя формулировка Россией угроз, с которыми она сталкивается, показывает, как считает директор программы, насколько далеко продвинулся Путин с момента консолидации власти в начале 2000-х годов: от сближения с Америкой в ​​качестве партнера по борьбе с терроризмом до отмахивания от ее предупреждений с бессердечным пренебрежением и параноидальной подозрительностью, а также от провозглашения единства целей с Вашингтоном в борьбе с терроризмом до пренебрежения Вашингтоном как создателем антитеррористических сил.

"Одержимость Путина Украиной сделала его слепым к реальным опасностям для России, скрывающимся за границей и внутри страны", — подытожила Нотте.

Напомним, вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы "Пикник" несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, во время теракта пострадали 152 человека, погибли — 137.

25 марта бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в "Крокус Сити Холл" заслужили на самое тяжелое наказание. По его словам, соучастники стрельбы в крупнейшем в России торгово-выставочном центре будут убиты, однако не уточнил кем и когда.