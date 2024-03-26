Глава Совбеза РФ считает, что теракт в "Крокус Сити" организовала Украина (видео)

Председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.

Глава Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев считает, что массовый расстрел и поджог подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта — это дело рук украинских спецслужб. Об этом он сообщил российскому журналисту медиа SHOT.

Журналист спросил Патрушева, кто стоит за терактом в "Крокусе" — ИГИЛ или Украина?

"Конечно, Украина", — ответил Патрушев.

Однако председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта также обвинил Украину в причастности к теракту. Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал Путина "ничтожеством" в своем вечернем видеообращении в этот же день.

ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ

25 марта появилось заявление ИГИЛ на иранском портале Sahebkhabar, в котором были анонсированы новые теракты на территории России. ИГИЛ уверяет, что отыщет способ отомстить за побратимов, плененных после событий в пятницу 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и президенту России Владимиру Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвались в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.