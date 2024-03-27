Байден назвал Путина "мясником" и считает, что США могли бы защитить Украину

Лидер США не впервые остро высказывается в адрес российского президента. Ранее он называл его "сумасшедшим сукиным сыном" и соглашался с тем, что Путин является убийцей.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с избирателями в штате Северная Каролина назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от него. Текст выступления Байдена обнародован на сайте Белого дома в среду, 27 марта.

Слова американского лидера прозвучали в контексте разговора о налогах для миллиардеров в США. Джо Байден сказал, что если бы этот налог поднять с нынешних 8,2% до 25%, то это позволило бы собрать до 400 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы с этим сделать. Мы могли бы принципиально сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много вещей — последовательных — в частности, наконец обеспечить Украине защиту от этого мясника Путина", — сказал Байден.

Напомним, 21 февраля президент США назвал президента РФ Владимира Путина американской аббревиатурой SOB, что переводится как "сумасшедший сукин сын". Это произошло во время избирательной кампании в Сан-Франциско. Во время выступления Байден упоминал о Путине и других политиках, которые тоже угрожают миру ядерным оружием.

17 марта 2021 года еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Джо Байден в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента убийцей.

В ответ Владимир Путин пожелал американскому лидеру "быть здоровым" и добавил, что в его детстве в дворовых спорах часто можно было услышать фразу "Кто как обзывается, тот сам так называется".