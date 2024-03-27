"Пусть никто нас не пугает": патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

По словам главы РПЦ, критики России из-за теракта в "Крокус сити холл" якобы "пытались обострить межнациональные отношения" в РФ, "в том числе с помощью радикального исламистского фактора".

Русского национализма "не существует в природе", и никого не стоит им пугать. Об этом заявил патриарх русской православной церкви Кирилл (Гундяев), комментируя события в "Крокус сити холле", передает "РИА Новости".

"Пусть никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны — я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться", — подчеркнул патриарх РФ на внеочередном съезде "Всемирного Русского народного собора".

По его словам, критики России из-за теракта в "Крокусе" якобы "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения" в РФ, "в том числе с помощью радикального исламистского фактора".

Теракт в "Крокус Сити Холл"

22 марта в концертном зале "Крокус" под Москвой произошло нападение группы неизвестных вооруженных мужчин. Мужчины прошлись по залам, расстреливая людей, которые пришли на концерт российской группы. На прощание они взорвали гранату — в одном из залов начался пожар.

Нападение длилось 18 минут, после чего неизвестные сели в авто и спокойно проехали 450 км до белорусско-российской границы. Тогда их догнали и задержали силовики. Задержанных избили, требуя признания в нападении: подключали ток, отрезали ухо.

Следственный комитет РФ и Владимир Путин раз за разом повторяют, что к теракту причастна Украина. При этом США отмечают, что за нападение ответственны члены ИГИЛ — об этом россиянам сообщали за три недели до атаки.

25 марта появилось заявление ИГИЛ на иранском портале Sahebkhabar, в котором были анонсированы новые теракты на территории России. ИГИЛ уверяет, что найдет способ отомстить за собратьев, плененных после событий в пятницу, 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и президенту России Владимиру Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.