СМИ РФ продвигают в Сети идеи о национализме и провоцируют убийства людей, — исследование

Экстремисты по всему миру ссылаются на сообщения российских пропагандистов в соцсетях, чтобы разжигать ненависть на почве расизма.

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Российские медиа способствуют развитию ультраправого экстремизма в Интернете и провоцируют жестокие преступления. К такому выводу по итогам исследования пришли аналитики из Университета Джорджа Вашингтона (США), передает издание Axios.

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Они обнаружили связь между сообщениями российских СМИ и радикальными националистическими идеями в онлайн-сообществах. Влияние РФ носит стихийный характер и неорганизовано, поэтому с ним бороться очень трудно.

"Это похоже на туман войны. Было бы так просто, если бы это было как-то организовано. К сожалению, это не так", — сказал физик Нил Джонсон. — "Наша статья устанавливает связь этих двух миров: российские СМИ продвигают определенные типы нарративов на такие темы, как иммиграция или расизм, и целой экосистемой экстремальных онлайн-сообществ, которые к ним прислушиваются".

По словам ученого, группы разжигают ненависть и продвигают идеи "белого" национализма, пытаясь сделать их доминирующими в обществе. Зачастую, сообщение сначала распространяются на менее популярных платформах, в секретных чатах и игровых сообществах.

Действия экстремистов влияют на недавние преступления, такие как стрельба в городе Баффало, штат Нью-Йорк, в результате которой в супермаркете погибли 10 человек. По данным New York Times, стрелок Пэйтон Гендрон опубликовал в Интернете 180 расистских статей о том, что "цветные" вытесняют "белых" американцев — такая ультраправая идея известна как "теория замещения".

Исследователи изучили 734 экстремистских сообществ в пяти социальных сетях и их публикации с июня 2019 по январь 2020 года. Чаще всего на российские медиа ссылались во "ВКонтакте" (VK) — найдено 6,1 тысяча уникальных ссылок (51% от общего количества), далее идет 4chan (2,9 тысяч и 24,8%), Gab (2,5 тысячи или 20,9%), Telegram (299 или 2,5%), Facebook (36 или 0,3%).

[ + – ] Количество ссылок, на российские СМИ, которыми обмениваются экстремистские онлайн-группы, по платформам Фото: Axios

Стоит отметить, что в марте власти России запретили Instagram и Facebook, обвинив их материнскую компанию Meta в экстремизме. После этого упомянутые социальные сети блокируются на территории страны, хотя в них можно зайти при помощи VPN-сервисов. Как отметили исследователи, пользователи Facebook могут реже делиться российскими ссылками из-за более строгой модерации контента.

Доля ссылок на пропагандистские медиа России в сообществах по платформам:

4chan — 100% (исследована 1 группа);

Telegram — 38,6% (83 группы);

ВКонтакте — 30,9% (194 группы);

Gab — 13,4 (314 групп);

Facebook — 142 (8,5%).

[ + – ] Процент экстремистских групп, разместивших ссылки на российские СМИ, по платформам Фото: Axios

Сотрудники университета обратили внимание, что экстремистские сообщества, размещающие ссылки на российские СМИ, происходят из регионов со значительными рассовыми различиями: Северной Америки, Европы, Южной Африки, Австралии. Их участники ищут повод обвинить кого-либо в своих жизненных неудачах, а также единомышленников, поэтому группы ненависти органично объединяются друг с другом для обсуждения общих тем. Результаты опровергают мнение о том, что влияние России связано с сетью скоординированных ботов.

"Оказывается, мы все ошиблись. Это исследование показывает, что вам не нужна огромная организованная кампания ботов, чтобы влиять на эти типы групп и движений", — прокомментировал Нил Джонсон.

В апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пропаганда РФ вошла в "наиболее яростную фазу" и призывает к убийству украинцев и уничтожению их государства. Главным идеологом выступает замруководителя Кремля Алексей Громов.