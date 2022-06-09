ЗМІ РФ просувають у мережі ідеї про націоналізм і провокують вбивства людей, — дослідження

Екстремісти по всьому світу посилаються на повідомлення російських пропагандистів у соцмережах, щоб розпалювати ненависть на ґрунті расизму.

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Російські медіа сприяють розвитку ультраправого екстремізму в інтернеті та провокують жорстокі злочини. Такого висновку за підсумками дослідження дійшли аналітики з Університету Джорджа Вашингтона (США), передає видання Axios.

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Вони виявили зв'язок між повідомленнями російських ЗМІ та радикальними націоналістичними ідеями в онлайн-спільнотах. Вплив РФ носить стихійний характер і неорганізований, тому з ним боротися дуже важко.

"Це схоже на туман війни. Було б так просто, якби це було якось організовано. На жаль, це не так", — сказав фізик Ніл Джонсон. — "Наша стаття встановлює зв'язок цих двох світів: російські ЗМІ просувають певні типи наративів на такі теми, як імміграція або расизм, і цілою екосистемою екстремальних онлайн-спільнот, які до них дослухаються".

За словами вченого, групи розпалюють ненависть і просувають ідеї "білого" націоналізму, намагаючись зробити їх домінувальними у суспільстві. Найчастіше повідомлення спочатку поширюються на менш популярних платформах, у секретних чатах та ігрових спільнотах.

Події екстремістів впливають на нещодавні злочини, такі як стрілянина в місті Баффало, штат Нью-Йорк, унаслідок якої в супермаркеті загинуло 10 людей. За даними New York Times, стрілець Пейтон Гендрон опублікував в інтернеті 180 расистських статей про те, що "кольорові" витісняють "білих" американців — така ультраправа ідея відома як "теорія заміщення".

Дослідники вивчили 734 екстремістські спільноти у п'яти соціальних мережах та їхні публікації з червня 2019 по січень 2020 року. Найчастіше на російські медіа посилалися у "ВКонтакте" (VK) — знайдено 6,1 тисяч унікальних посилань (51% від загальної кількості), далі йде 4chan (2,9 тисяч і 24,8%), Gab (2,5 тисячі) або 20,9%, Telegram (299 або 2,5%), Facebook (36 або 0,3%).

[ + – ] Кількість посилань на російські ЗМІ, якими обмінюються екстремістські онлайн-групи, за платформами Фото: Axios

Варто зазначити, що в березні влада Росії заборонила Instagram і Facebook, звинувативши їхню материнську компанію Meta в екстремізмі. Після цього соціальні мережі блокуються на території країни, хоча в них можна зайти за допомогою VPN-сервісів. Як зазначили дослідники, користувачі Facebook можуть рідше ділитися російськими посиланнями через суворішу модерацію контенту.

Частка посилань на пропагандистські медіа Росії у спільнотах за платформами:

4chan — 100% (досліджено 1 група);

Telegram — 38,6% (83 групи);

ВКонтакті — 30,9% (194 групи);

Gab — 13,4 (314 груп);

Facebook — 142 (8,5%).

[ + – ] Відсоток екстремістських груп, які розмістили посилання на російські ЗМІ, за платформами Фото: Axios

Співробітники університету звернули увагу, що екстремістські спільноти, які розміщують посилання на російські ЗМІ, походять з регіонів із значними розовими відмінностями: Північної Америки, Європи, Південної Африки, Австралії. Їх учасники шукають привід звинуватити будь-кого у своїх життєвих невдачах, а також однодумців, тому групи ненависті органічно поєднуються один з одним для обговорення спільних тем. Результати спростовують думку, що вплив Росії пов'язані з мережею скоординованих ботов.

"Виявляється, ми всі помилилися. Це дослідження показує, що вам не потрібна велика організована кампанія ботів, щоб впливати на ці типи груп і рухів", — прокоментував Ніл Джонсон.

У квітні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пропаганда РФ увійшла до "найзапеклішої фази" і закликає до вбивства українців і знищення їхньої держави. Головним ідеологом виступає заступник керівника Кремля Олексій Громов.