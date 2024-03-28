"Продавцы навоза": Кирби ответил РФ на заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Кремлевские чиновники пытаются переложить вину в стрельбе в российском концерт-холле на Украину или США, когда очевидно, что за атакой стоит ИГИЛ, подчеркнул представитель Белого дома.

В Вашингтоне опровергли слова президента России Владимира Путина о том, что к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" якобы причастна Украина. Советник Белого Дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности во время брифинга в четверг, 28 марта, заявления Кремля назвал "чушью и пропагандой". Об этом пишет издание The Hill.

Кирби подчеркнул, что вопреки заявлениям Путина, "которые пытаются переложить вину на Украину, Соединенные Штаты и всех других, кто соответствует их политическим нарративам, вполне очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за ужасный теракт в Москве на прошлой неделе".

Представитель Белого дома сказал, что заявления российских чиновников напоминают ему высказывания его дяди о продавцах навоза.

"У нас была маленькая ферма, где мы выращивали скот вблизи Окалы во Флориде. Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят его пробы во рту. Российские чиновники, кажется, довольно хорошие продавцы навоза", — рассказал Кирби.

Он напомнил, что Москва была предупреждена об угрозе нападения. России передали соответствующее письмо и предостерегли граждан США от больших собраний и концертов в Москве.

"Мы предоставляем эту информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности предупреждать и никогда не хотят видеть невинных жизней, погибших в террористических атаках", — сказал Кирби.

Напомним, 28 марта Следственный комитет РФ заявил, что к теракту в "Крокус Сити Холле" якобы причастны украинцы. Следствие зафиксировало, что исполнителям теракта поступали "значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News сказал, что Путин использует стрельбу в "Крокусе" для мобилизации своего народа, наступательных действий и "чтобы не было Украины".