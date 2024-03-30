Кивают головой 20 раз за минуту: у детей в Африке обнаружили загадочную болезнь

"Синдром кивания" может привести к смерти больного и встречается у детей в возрасте от пяти до 15 лет. Эксперты полагают, что это может быть форма эпилепсии, которую распространяют мухи.

В некоторых странах Африки тысячи детей страдают от "синдрома кивания". Неврологическое расстройство смертельно опасно и может вызывать сильные судороги, задерживать рост и развитие головного мозга пациентов, пишет британская газета The Guardian.

Более 6000 случаев заболевания выявили в Южном Судане, в этой стране заболевание наиболее распространено. Дети с кивающим синдромом часто не понимают суть болезни и от этого наносят себе травмы, говорит эксперт благотворительной организации Light for the World София Мохаммед.

"Больные часто не едят вместе с другими, их не пускают в школу, а тех, кого туда пускают, вынуждены сидеть отдельно от остального класса", — отметила специалист.

Всемирная организация здравоохранения считает, что "синдром кивания" впервые обнаружили в Танзании в 1960-х годах, затем о нем сообщили в Южном Судане в 1990-х годах и на севере Уганды в 2007 году. Болезнь встречается у детей в возрасте от пяти до 15 лет, ее симптомы постепенно ухудшаются.

Повторяющееся кивание головой может быть быстрым — до 20 раз в минуту. Заболевание не передается между людьми, ученые до сих пор не знают его природу происхождения

"Это действительно загадочная болезнь. Мы до сих пор не можем понять загадку и ее истинную причину", — сказал доктор Хасим Абд-Эльфарах из организации Access for Humanity.

Некоторые эксперты полагают, что это может быть форма эпилепсии, которая распространяется мухами, обитающими вблизи ручьев и рек. Известно, что "синдрома кивания" умерло около 25 детей. Медики раздают пациентам бесплатные лекарства от эпилепсии, благодаря этому удается сдерживать частоту кивания головой.

"Лечение означает, что большинство людей с этим заболеванием смогли вернуться в школу или на работу и вести относительно нормальную жизнь", — объяснил Джозеф Йото, медбрат клиники.

Напомним, ученые извлекли из черепа китайского императора У-ди 1500-летнюю ДНК и определили причину его ранней смерти. Правитель умер из-за осложнений, вызванных инсультом.

Фокус ранее писал, как житель Техаса Стивен Спинале впал в кому из-за удаления вросшего в пах волоса. Мужчина подхватил редкую бактериальную инфекцию, которая вызвала сепсис.