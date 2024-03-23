Чуть не лишился жизни из-за пустяка: мужчина впал в кому, выдернув вросшийся волос

Необычный несчастный случай привел к тому, что мужчина впал в кому на долгое время, потерял возможность нормально дышать и имел 4% шанс выживания. Все это началось в крохотного выдернутого волоса.

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Житель Техаса, США, Стивен Спинале оказался в опасной для жизни ситуации после попытки удалить вросший волос из паха, что чуть не закончилось его смертью. Сначала врачи пытались диагностировать причину его внутреннего кровотечения, но это оказалось наименьшим из его проблем. Его состояние быстро ухудшалось, в результате чего он впал в медикаментозную кому из-за редкой бактериальной инфекции, вызвавшей сепсис. Это опасное состояние возникает, когда реакция организма на инфекцию приводит к повреждению собственных тканей и органов, пишет New York Post.

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Проблемы постигшие Стивена не ограничились сепсисом. Он также заразился гриппом А, двойной пневмонией, поразившей оба легких, и острым респираторным дистресс-синдромом — тяжелой формой легочной недостаточности. Его сестра рассказала, что в какой-то момент врачи почти не надеялись на его выздоровление, оценивая его шансы на выживание всего в 4%. Лечение Стивена включало операцию на открытом сердце, интенсивную поддержку дыхания и постоянное откачивание жидкости из легких. Несмотря на мрачные прогнозы, его поместили на вращающуюся кровать на две недели, чтобы облегчить дыхание, что было ключевой частью усилий по спасению его жизни.

Сестра Стивена постоянно делится видео с прогрессом его лечения

Однако мрачные прогнозы врачей оказались ошибочными. К концу 2023 года он был не просто жив, но и делал успехи в восстановлении способности ходить. История его выживания, рассказанная его сестрой Мишель, показывает нам стойкость человеческого духа и невероятную силу медицинской науки, способной буквально вытащить человека с того света.

Этот случай служит ярким напоминанием о том, как, казалось бы, незначительные проблемы со здоровьем, а порой и вовсе крохотные волоски, могут перерасти в серьезные чрезвычайные ситуации.

Ранее Фокус писал о плотоядных бактериях, убивших трех человек в двух штатах США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.