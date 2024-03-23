Ледь не втратив життя через дрібницю: чоловік впав у кому, висмикнувши вросле волосся
Незвичайний нещасний випадок призвів до того, що чоловік впав у кому на тривалий час, втратив можливість нормально дихати і мав 4% шанс виживання. Усе це почалося з крихітної висмикнутої волосини.
Житель Техасу, США, Стівен Спінале опинився в небезпечній для життя ситуації після спроби видалити вросле волосся з паху, що ледве не закінчилося його смертю. Спочатку лікарі намагалися діагностувати причину його внутрішньої кровотечі, але це виявилося найменшою з його проблем. Його стан швидко погіршувався, внаслідок чого він впав у медикаментозну кому через рідкісну бактеріальну інфекцію, що викликала сепсис. Цей небезпечний стан виникає, коли реакція організму на інфекцію призводить до пошкодження власних тканин і органів, пише New York Post.
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Проблеми, що спіткали Стівена, не обмежилися сепсисом. Він також заразився грипом А, подвійною пневмонією, що вразила обидві легені, і гострим респіраторним дистрес-синдромом — важкою формою легеневої недостатності. Його сестра розповіла, що в якийсь момент лікарі майже не сподівалися на його одужання, оцінюючи його шанси на виживання всього в 4%. Лікування Стівена передбачало операцію на відкритому серці, інтенсивну підтримку дихання і постійне відкачування рідини з легень. Незважаючи на похмурі прогнози, його помістили на обертове ліжко на два тижні, щоб полегшити дихання, що було ключовою частиною зусиль із порятунку його життя.
Однак похмурі прогнози лікарів виявилися помилковими. До кінця 2023 року він був не просто живий, а й робив успіхи у відновленні здатності ходити. Історія його виживання, розказана його сестрою Мішель, показує нам стійкість людського духу і неймовірну силу медичної науки, здатної буквально витягнути людину з того світу.
Цей випадок слугує яскравим нагадуванням про те, як, здавалося б, незначні проблеми зі здоров'ям, а часом і зовсім крихітні волосинки, можуть перерости в серйозні надзвичайні ситуації.
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