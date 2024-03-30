Сербия 30 марта поднимала в воздух истребители МиГ-29: что произошло (фото)

По информации военных, во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС.

В субботу, 30 марта, в Министерстве обороны Республики Сербия заявили, что над городом Валево был зафиксирован неизвестный летательный аппарат, из-за чего в воздух подняли пару истребителей МиГ-29. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства страны.

Стало известно, что этот летательный аппарат находился на высоте 5500 метров и именно для его перехвата вылетели военные самолеты Сил по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны. Этот город расположен примерно в 100 километрах к юго-западу от столицы страны Белграда.

Фото: Google Maps

"Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации", — отметили в ведомстве.

Дежурные ракетные подразделения ПВД и РЛС продолжили боевое дежурство и в дальнейшем следили за воздушным пространством. Позже военные самолеты вернулись на аэродром базирования.

Напомним, ранее на этой неделе президент Сербии Александар Вучич обнародовал заявление, где отметил, что страну ждут тяжелые дни, и анонсировал вызовы, которые ждут республику в ближайшее время.

Также в середине февраля агентство AP информировало, что Сербия получила очередную партию оружия от своего союзника России, несмотря на международные санкции против Москвы из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в статье научных сотрудников Фонда защиты демократии для Wall Street Journal от 18 марта говорится о том, что Владимир Путин хочет разжечь новую войну в Европе на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад.