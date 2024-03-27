"Мы будем сражаться. Сербия победит": Вучич обратился к народу с предупреждением об угрозе

Сербский лидер заявил, что в ближайшие дни ознакомит граждан со всеми проблемами, с которыми им предстоит столкнуться.

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам с предупреждением об угрозе "жизненно важным национальным интересам" страны. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Вучич заявил, что на данный момент "сложно сказать" о новостях, которые были получены за последние 48 часов. При этом он подчеркнул, что эти новости напрямую угрожают "жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской".

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"Это будет сложно, самое сложное на данный момент. Мы будем сражаться. Сербия победит", — заявил политик.

При этом Вучич не уточнил, о каких именно новостях идет речь.

Сербский лидер сообщил, что ознакомит народ со всеми проблемами, которые ждут его впереди, уже "в ближайшие дни".

Вучич предупредил граждан об угрозе

Напомним, в статье научных сотрудников Фонда защиты демократии для Wall Street Journal от 18 марта говорится, что Владимир Путин хочет разжечь новую войну в Европе на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад.

Ранее, 21 ноября, Александр Вучич заявил, что Сербия хочет еще большего присутствия КФОР и солдат НАТО на своей территории. СМИ также писали, что в ближайшей перспективе также могут быть возобновлены совместные учения Альянса и Сербии.