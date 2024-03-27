"Ми будемо битися. Сербія переможе": Вучич звернувся до народу з попередженням про загрозу

Сербський лідер заявив, що найближчими днями ознайомить громадян з усіма проблемами, з якими їм доведеться зіткнутися.

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Президент Сербії Александр Вучич звернувся до громадян із попередженням про загрозу "життєво важливим національним інтересам" країни. Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Вучич заявив, що наразі "складно сказати" про новини, які були отримані за останні 48 годин. При цьому він підкреслив, що ці новини безпосередньо загрожують "життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської".

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"Це буде складно, найскладніше на цей час. Ми будемо боротися. Сербія переможе", — заявив політик.

При цьому Вучич не уточнив, про які саме новини йдеться.

Сербський лідер повідомив, що ознайомить народ з усіма проблемами, які чекають на нього попереду, вже "найближчими днями".

Вучич попередив громадян про загрозу

Нагадаємо, у статті наукових співробітників Фонду захисту демократії для Wall Street Journal від 18 березня йдеться про те, що Володимир Путін хоче розпалити нову війну в Європі на Балканах, щоб послабити підтримку України і дестабілізувати Захід.

Раніше, 21 листопада, Александр Вучич заявив, що Сербія хоче ще більшої присутності КФОР і солдатів НАТО на своїй території. ЗМІ також писали, що в найближчій перспективі також можуть бути відновлені спільні навчання Альянсу і Сербії.