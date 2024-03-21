"Они украли туалетную бумагу": в парламенте Сербии возник неожиданный спор (фото)

Президент Александар Вучич заявил, что оппозиционеры украли рулоны бумаги для "атаки" на новоназначенного спикера. В партии в ответ указали "лучшему студенту юрфака" на ошибку.

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Президент Сербии Александар Вучич обвинил оппозицию в краже туалетной бумаги в стенах парламента. Деталями 21 марта поделились в издании N1.

Во время заседания парламента 20 марта депутаты атаковали новоназначенного спикера Ану Брнабич туалетной бумагой. Вучич заявил, что с таким поведением оппозиционеры никогда не придут к власти.

Сербский парламент после "атаки" туалетной бумагой Фото: Informer

"Они украли туалетную бумагу из помещения собрания и нацелились на Ану Брнабич и других, кто сидел за этим столом. Если это та Сербия, которую они предлагают гражданам, я верю, что они никогда не придут к власти, и я поздравляю Ану, потому что ей предстоит тяжелая работа", — сказал журналистам президент.

Сербский парламент после "атаки" туалетной бумагой Фото: Informer Сербский парламент после "атаки" туалетной бумагой Фото: Informer

На обвинение в краже ответил лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас. Политик заверил, что его однопартиец Александар Йованович Цута ничего не воровал.

"Лучший студент юрфака не сказал правды. В части 1 статьи 203 Уголовного кодекса написано, что для кражи недостаточно только завладения чужим движимым имуществом, а должен быть умысел на получение неправомерной выгоды. Здесь это было не так. Коллега Йованович взял туалетную бумагу, а затем использовал ее по назначению", — написал Джилас.

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