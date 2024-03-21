"Вони вкрали туалетний папір": у парламенті Сербії сталась несподівана суперечка (фото)

Президент Александар Вучич заявив, що опозиціонери вкрали рулони паперу для "атаки" у новопризначену спікерку. В партії у відповідь вказали "найкращому студенту юрфаку" на помилку.

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Президент Сербії Александар Вучич звинуватив опозицію в крадіжці туалетного паперу в стінах парламенту. Деталями 21 березня поділились у виданні N1.

Під час засідання парламенту 20 березня депутати атакували новопризначену спікерку Ану Брнабич туалетним папером. Вучич заявив, що з такою поведінкою опозиціонери ніколи не прийдуть до влади.

Сербський парламент після "атаки" туалетним папером Фото: Informer

"Вони вкрали туалетний папір із приміщення зборів і націлилися на Ану Брнабич та інших, хто сидів за цим столом. Якщо це та Сербія, яку вони пропонують громадянам, я вірю, що вони ніколи не прийдуть до влади, і я вітаю Ану, тому що на неї чекає важка робота", — сказав журналістам президент.

Сербський парламент після "атаки" туалетним папером Фото: Informer Сербський парламент після "атаки" туалетним папером Фото: Informer

На звинувачення у крадіжці відповів лідер опозиційної Партії свободи й справедливості Драган Джилас. Політик запевнив, що його однопартієць Александар Йованович Цута нічого не крав.

"Найкращий студент юрфаку не сказав правди. У частині 1 статті 203 Кримінального кодексу написано, що для крадіжки недостатньо лише заволодіння чужим рухомим майном, а має бути умисел на отримання неправомірної вигоди. Тут це було не так. Колега Йованович взяв туалетний папір, а потім використав його за призначенням", — написав Джилас.

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