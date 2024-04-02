Сходство с символикой Рейха: сборная Германии попала в скандал из-за футбольной формы (фото)

По данным Немецкого футбольного союза, фанаты увидели в шрифте номера 44 сходство с символикой SS – нацистской военно-полицейской организации времен Третьего рейха.

Сборная Германии по футболу планирует изменить дизайн цифры 4 на своей игровой форме из-за замеченного сходства с символикой нацистского режима. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Немецкий футбольный союз (DFB).

В марте этого года компания Adidas представила новый игровой комплект, который немецкая сборная должна использовать на домашнем чемпионате Евро-2024. Однако некоторые наблюдатели и фанаты обратили внимание на то, что номер 44 на форме имеет сходство с символикой SS времен нацистской Германии. Этот факт вызвал негативные реакции, учитывая, что использование подобных символов по-прежнему запрещено в Германии.

В свете возникшего скандала, представители Adidas опровергли заявления о том, что сходство нового комплекта с нацистской символикой было преднамеренным. Они также объявили о прекращении продажи футболок с номером 44.

Сборная Германии изменит дизайн цифры 4 на игровой форме

Также было принято решение внести изменения в дизайн цифры 4. Эти изменения коснутся номеров 4 и 14, которые будут использоваться футболистами сборной Германии во время чемпионата Европы.

В заявлении от Немецкого футбольного союза было подчеркнуто, что ни один игрок национальной сборной не будет назначен номером 44. Это связано с тем, что на континентальном первенстве все игроки команды будут иметь номера от 1 до 23.

"Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", – заявил представитель Adidas Оливер Брюгген.

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