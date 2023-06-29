Жуткое морское существо со светящейся кожей назвали в стиле хэви-метал (фото)

Новый вид рыбы-дракона может похвастаться набором острых зубов и светящимся телом. Ученые, поймавшие существо, решили назвать его "Melanostomias dio" в честь рок-легенды Ронни Джеймса Дио.

Ученые недавно обнаружили ужасающее глубоководное существо со светящейся кожей и кинжалоподобными зубами. Его увидели вблизи бразильских островов Фернандо-де-Норонья. Новый вид назвали в стиле хэви-металл после того, как заметили, как оно "салютует рок-н-роллу". Об этом пишет Daily Star.

Новый вид рыбы-дракона может похвастаться набором острых зубов и светящимся телом. Существо также имеет приманку, похожую на рыбу-удильщика, которая уникальным образом напоминает жест "рога дьявола", который делают фанаты хэви-метала по всему миру.

Новый вид рыбы-дракона может похвастаться набором острых зубов и светящимся телом Фото: PEN NEWS

Ученые, поймавшие рыбу, решили назвать новый вид "Melanostomias dio" в честь рок-легенды Ронни Джеймса Дио.

"Луковица этой стрекозы — структура на кончике подбородочной дуги — имеет уникальную форму, отличающуюся от 16 известных видов этого рода. Мы выбрали название Melanostomias dio, основываясь на форме этой уникальной луковицы. Эта структура имеет две нити почти одинаковой длины, что напомнило нам жест "рога вверх", популярный у исполнителя хэви-метала Дио", — сказала Барбара Вилларинс, ведущий автор нового исследования.

Ученые решили назвать новый вид "Melanostomias dio" в честь рок-легенды Ронни Джеймса Дио Фото: PEN NEWS

Легенда хэви-метала Дио основал и возглавлял такие группы, как Black Sabbath и Heaven and Hell.

Вилларинс, студентка магистратуры Федерального университета Рио-де-Жанейро, говорит, что она и ее преподаватели были вдохновлены любовью к хэви-металу.

"Мы подумали, что это забавно и может стать способом научного общения", — сказала она.

Девушка добавила, что этот жуткий экземпляр пока единственный пойманный представитель своего вида, и поэтому о нем мало что известно.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.