Человек факел: мужчина побил 2 мировых рекорда пробежав почти 273 метра в огне (видео)

Надев защитный костюм, Джонатан Веро пробежал 272,25 метра, будучи охваченным пламенем, побив предыдущий рекорд в 204,23 метра. Мужчина провел три месяца, готовясь к своему рекордному забегу, тренируя выносливость, взрывную силу и дыхание.

39-летний французский пожарный Джонатан Веро, покорил мировой рекорд, совершив самый длинный забег с полным сжиганием тела без кислорода. Об этом пишет Guinness World Records.

Надев защитный костюм, Джонатан пробежал 272,25 метра, будучи охваченным пламенем, побив предыдущий рекорд в 204,23 метра. При этом мужчина также побил рекорд самого быстрого спринта на 100 метров без кислорода с полным сгоранием тела, показав время в 17 секунд, что на 7,58 секунды быстрее предыдущего лучшего результата. Оба рекорда ранее принадлежали Энтони Бриттону (Великобритания).

Издание отмечает, что рекорд по бегу с полным сжиганием тела без кислорода на самую длинную дистанцию является весьма конкурентным и с 2009 года переходил из рук в руки семь раз. Джонатан пробежал более чем в три раза дальше, чем Кит Малкольм (Великобритания), когда он первоначально установил этот рекорд 14 лет назад.

Помимо того, что Джонатан является пожарным, он также профессиональный каскадер. Он говорит, что у него всегда была страсть к огню, и он никогда не переставал играть с ним с самого детства.

Джонатан делит свое время между тушением пожаров и проведением огненных шоу, во время которых он занимается такими вещами, как жонглирование огнем, поедание огня и становится "человеком факелом" поджигая все свое тело.

Пожарник пытался установить эти рекорды, потому что ему нравится расширять границы, и он хотел "открыть двери знаменитой Книги рекордов Гиннесса". Веро также хотел доказать самому себе, что он всегда может пойти дальше как "артист огня".

Джонатан провел три месяца, готовясь к своему рекордному забегу, тренируя выносливость, взрывную силу и дыхание.

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