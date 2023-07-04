"Это было легко": в США мать троих детей неожиданно родила тройню (фото)

Трое детей 30-летней американки подумали, что она шутит, когда сказала им ожидать еще троих братьев и сестер.

В США 30-летняя мать троих детей Моник Давол из Вирджинии неожиданно родила тройню. Об этом пишет издание The Mirror 3 июля.

Сообщается, что у Моник уже было трое сыновей, двое из которых были близнецами. Когда она забеременела третий раз, старшему ребенку было восемь лет, а младшим – по шесть.

"Итак, я думаю, может быть, Бог сказал: ты все время говорила, что это было легко, у меня есть кое-что для тебя, давай посмотрим, что ты можешь сделать с тремя", — рассказала американка журналистам.

Моник стала мамой тройни

Моник призналась, что во время беременности все время была "очень больна", а в скором времени врачи подтвердили, что она ждет тройню. Трое ее детей подумали, что она шутит, когда сказала им ожидать еще троих членов семьи.

На 33 неделе женщина родила двух девочек и одного мальчика. Детей назвали Джихад, Миэль и Ноэль. Все они были выписаны спустя несколько недель в реанимации.

Джихад, Миэль и Ноэль

Напомним, что 40-летняя Серена Келли из Остина, штат Техас (США), рожденная в секте, рассказала о своем браке и поделилась деталями, утверждая, что она стала женой уже в трехлетнем возрасте.

Мы также писали о том, что Перуанка Лина Медина родила всего в пять лет, когда сама была еще ребенком. Она стала самой молодой матерью в мире в 1939 году. Медики пришли к выводу, что у нее редкое заболевание, называемое преждевременным половым созреванием.

Еще мы сообщали о близнецах, которые родились на сроке всего 22 недели и весом менее чем полкилограмма каждый. Тем не менее оба малыша со временем достигли нормальных показателей.