"Впечатляюще": из обмелевшей от засухи реки показалась древняя церковь 16 века (фото)

400-летняя доминиканская церковь многие десятилетия была наполовину затоплена и добраться к ней можно было только на лодке.

В Мексике из-за засухи, вызванной продолжительной 40-градусной жарой, резко обмелела река Грихальва в штате Чьяпас. Уровень воды упал настолько, что на суше оказалась 400-летняя доминиканская церковь, к которой раньше можно было добраться только на лодке. Об этом пишет Euronews.

Доминиканский храм Кечула был построен в 16-м веке. Римско-католическое сооружение долгое время частично было затоплено, и туристы могли попасть к достопримечательности только по воде.

Теперь из-за жары, высушившей реку, любой желающий может подъехать к дверям храма на автомобиле или мотоцикле.

Храма Кечулы на суше Фото: Twitter

"Очень красиво и впечатляюще видеть, что маленькая церковь все еще существует спустя столько лет", — говорит Хосе Эдуардо Зеа, который посетил храм на своем мотоцикле с другом.

В издании также сообщают, что из-за засухи в Мексике сильно страдают местные рыбаки, которые занимаются разведением тиляпии.

"Около пяти месяцев назад вода начала чрезмерно отступать, превысив нормальный уровень", — говорит Даринель Гутьеррес, местный рыбак. Мужчина сокрушается о том, что не знает, на какие деньги содержать семью.

"Когда идет дождь, рушатся даже холмы, но сейчас ничего нет", — добавляет Дагоберто Гомес, который также занимается выращиванием тиляпии.

Напомним, в мае из-за аномальной жары и засухи Канаду охватили разрушительные лесные пожары. Бедствие коснулись регионов Альберты и Британской Колумбии. Пожары привели к массовым эвакуациям, что вызвало панику среди местного населения.

В мае в Украине также объявляли чрезвычайный уровень пожароопасности. По прогнозам синоптиков, из-за высокой температуры была велика вероятность пожаров. Кроме того, прогнозировали, что многие реки начнут выходить из берегов.

Фокус ранее писал о том, что 7 июля Киев накрыл ливень, из-за чего часть улиц и подземных переходов сильно подтопило.