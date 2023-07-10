Стоит в 90 раз дороже: коллекционер показал невероятно редкую монету (видео)

Монета, разработанная дизайнером Мэри Милнер Диккенс, является одной из самых редких на сегодняшний день. Ее уникальность заключается в том, что она датирована двумя годами — 1992-м и 1993-м.

Один из коллекционеров монет из Великобритании рассказал о конкретной монете номиналом 50 пенсов, стоимость которой может в 90 раз превышать номинал. Ее ценность достигает от 40 до 45 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Как сообщает аккаунт TikTok CoinCollectorUk, монета номиналом 50 пенсов, посвященная председательству ЕС, является одной из всего 109 000 когда-либо выпущенных, что делает ее одной из самых редких монет номиналом 50 пенсов в истории.

Ее уникальность заключается в том, что она датирована двумя годами — 1992-м и 1993-м, когда Великобритания была председателем Европейского совета министров, а создание Единого рынка было завершено.

На монете, разработанной дизайнером Мэри Милнер Диккенс, изображен стол для заседаний, окруженный сверху 12 стульями, что иллюстрирует работу Совета министров ЕС. В верхней части монеты изображена Великобритания в знак ее председательства в то время, а также 12 звезд для каждого члена ЕС.

По одной из оценок коллекционера Crawley Coins, стоимость монеты достигает 60 фунтов стерлингов, что в 120 раз превышает ее стоимость. CoinCollectorUK также сообщил, что стоимость другой 20-фунтовой монеты может быть увеличена в 300 раз.

Выпущенные Королевским монетным двором в 2008 г., эти 20-фунтовые монеты могут стоить до 50 фунтов стерлингов из-за ошибки, допущенной при их изготовлении. По данным CoinCollectorUK, ключ к идентификации одной из таких монет — отсутствие даты. Это произошло после изменения дизайна в 2008 г., в результате которого она была помещена на головной стороне вместо прежней реверсивной.

Монеты были отчеканены неправильно, с использованием старой версии стороны "головы", не имеющей даты года, и новой версии стороны "решки", также не имеющей даты.

Из-за несовпадения сторон монеты получили название "мулы", и в обращении может находиться до 250 000 штук. Это первая монета без даты в Великобритании с 1672 г., поэтому она является очень редкой и ценной.

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