Сможет каждый: в TikTok показали лайфхак о том, как долго хранить фрукты (видео)

В соцсетях поделились полезным советом о том, как людям надолго сохранить фрукты и деньги. Видео с простыми, но действующими лайфхаками быстро стают вирусными и набирают много просмотров.

Спелые фрукты быстро портятся, поэтому если люди оставляют, допустим, бананы на виду, то рискуют так и не попробовать их. Решение проблемы предложил один из пользователей TiktTok, который поделился со всеми очень простым лайфхаком. Об этом пишет The Mirror.

Даже если фрукты занимают почетное место в шкафу или холодильнике, они часто портятся раньше положенного им срока. Не многим к примеру нравится кушать кашеобразные бананы.

Как показано в видеоролике, опубликованном пользователем @8100293452186, существуют меры, которые помогут замедлить процесс созревания фруктов. В ролике, подписанным "Советы по хранению продуктов, о которых вам никогда не расскажет ваш продавец", рассказывается, что нужно ополоснуть бананы водой, чтобы удалить созревающий агент с поверхности, а затем высушите их бумажным полотенцем. Дальше следует обернуть плодоножку бананов влажным бумажным полотенцем, чтобы уменьшить количество выделяемого ими этилена.

"Таким образом, они могут долго оставаться свежими", — говорит автор видео.

Издание отмечает, что узнав об усовершенствованном хранение бананов, людям не стоит делать выбор в пользу полезной закуски прямо перед сном. По мнению экспертов сайта sleepjunkie.com, популярный фрукт может быть причиной плохого сна.

"Бананы — это суперфуд, которым можно наслаждаться практически в любое время суток. Однако употребление их в пищу слишком близко ко сну может способствовать беспокойному сну и вызывать яркие сновидения или кошмары. Благодаря высокому содержанию магния, который расслабляет мышцы и успокаивает организм, многие люди могут воспользоваться их успокаивающим действием поздно вечером. Однако бананы также вырабатывают большое количество мелатонина, а слишком большое его количество может оказать эффект, противоположный его назначению", — поясняют специалисты.

Ранее Фокус сообщал, что работник фабрики показал, как делают крабовые палочки. Сотрудник крупнейшей в мире фабрики по производству крабового мяса рассказал, как на самом деле изготавливается их продукт. Предприятие производит около 40 000 тонн продукции в год, что почти в четыре раза тяжелее Эйфелевой башни.

Также стало известно, что ученые создали "супербанан", который поможет спасти миллионы жизней. Считается, что это первый случай, когда фрукт успешно изменен для использования в качестве пищевой добавки для людей. Проект финансировался Фондом Билла и Мелинды Гейтс, который выделил 11 млн долларов.