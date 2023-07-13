Поклоняются как божеству: у мальчика растет полуметровый "хвост" со спины (фото)

Подросток по имени Суреш рассказал, что странный клок волос, похожий на хвост обезьяны, влияет на его жизнь. Он говорит, что это раздражает его, мешает спать и носить одежду. Также ему больно садиться и вставать.

В Индии 14-летний мальчик по имени Суреш с "хвостом" длиной 61 сантиметр почитается соседями как индуистский бог-обезьяна. С самого детства у него из нижней части спины растет причудливый клок черных волос. Об этом пишет Daily Star.

Жители города Барвани (штат Мадхья-Прадеш, Индия) сравнили Суреша с Шри Хануманом, индуистским богом, у которого был длинный обезьяний хвост. Хануман — один из центральных персонажей индуистского эпоса "Рамаяна".

Некоторые врачи предполагают, что "хвост" мальчика появился в результате редкого генетического заболевания, хотя другие эксперты считают, что это связано с недостатком питательных веществ во время беременности его матери.

По словам старшего брата, их отец пытался состричь волосы на спине, когда Сурешу было всего пять лет. В результате мальчик заболел. С годами волосы на спине мальчика только росли и росли, и сейчас, после того как их заплели в косу, их длина составляет 61 сантиметр.

Отец пытался состричь волосы на спине, когда мальчику было 5 лет, но он заболел Фото: Jam Press

Несмотря на то, что некоторые из его удевленных соседей почитают Суреша как бога, другие насмехаются над ним. Теперь подросток отчаянно пытается избавиться от "хвоста", но, к сожалению, врачи, похоже, не смогут ему помочь.

Суреш говорит, что странный клок волос влияет на его жизнь не только потому, что над ним смеются. Он говорит, что это раздражает его, мешает спать и носить одежду. Кроме того, ему больно садиться или вставать, и он говорит, что ему трудно сосредоточиться на учебе.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии мужчина стал миллионером, прося милостыню на улице. Бхарат Джайн не найдя стабильной работы, оказался на улице, где и заработал свои первые деньги. Сейчас его состояние составляет почти 1 миллион 200 тысяч долларов, что позволяет его семье чувствовать себя в достатке.

Также сообщалось, что в Индии мужчина устроил свадьбу неверной жене и ее любовнику. Пара была жената три года, за это время у них появилось двое детей. С самого начала их совместной жизни муж подозревал, что его жена изменяет ему, однако не пытался обвинять ее в этом.