"Настоящее чудовище": водолазы обнаружили чрезвычайно редкую "рыбу-землетрясение" (фото)

Обитатель морских глубин имеет название Сельдяной король и считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после землетрясения.

У берегов Тайваня команда дайверов наткнулась на чрезвычайно редкую "рыбу землетрясение". Им удалось заснять этот захватывающих дух момент. Об этом пишет Daily Star.

Аквалангисты предположили, что длина этого "настоящего чудовища" составляет около 4 метров, ведь оно было в два раза больше за рост взрослого человека.

Издание отмечает, что рыба получила прозвище "рыба землетрясения", поскольку считается, что она поднимается с большой глубины перед или после землетрясения. Обычно они обитают на глубине от 200 до 1 000 м, поэтому исследователи морских глубин очень редко встречаются с ними. Они имеют название Regalecus glesne (Сельдяной король) и считаются самыми крупными костистыми рыбами на планете.

Инструктор по дайвингу Ванг Ченг-ру заснял эту рыбу в районе Руйфанг в Новом Тайбэе.

"У северо-восточного побережья Тайваня можно встретить много удивительных животных, и виды под водой очень красивы, но с гигантской рыбой-веслом я столкнулся впервые", — сказал он.

Считается, что рыбы могут вырастать до 8 метров в длину Фото: chengruwang/Instagram

К сожалению, она оказалась раненой, с большой дырой в центре тела. Ванг сказал, что, скорее всего, это результат нападения акулы. Он добавил, что рана, вероятно, стала причиной того, что рыба всплыла на мелководье. Специалисты полагают, что рыбы этого вида, поднимающиеся на поверхность после смерти, возможно, являются источником нескольких древних сказаний о морских змеях.

Считается, что они могут вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.